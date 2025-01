Le MVP de la nuit | Anthony Edwards se défoule sans forcer

Comme Darius Garland ou Jaren Jackson Jr, Anthony Edwards a dignement fêté sa nouvelle sélection au All-Star Game, avec l’une de ses meilleures performances de la saison.

Face au modeste Jazz, le champion olympique compile 36 points, 11 passes, 6 rebonds et 3 contres. C’est la première fois de l’histoire des Wolves qu’un joueur compile au moins 35 points, 10 passes et 3 contres. Et s’il s’agit de l’une de ses meilleures perf’, c’est aussi parce qu’il signe un très beau 12 sur 18 aux tirs.

En back-to-back, les Wolves ont été poussifs pendant un quart-temps, voire une mi-temps. Et puis Anthony Edwards s’est fâché. Au retour des vestiaires, il prend le match à son compte.

Profitant des gros écrans de Rudy Gobert, il frappe à 3-points ou défie en un-contre-un Lauri Markkanen. Et quand c’est bouché, il trouve ses coéquipiers à 3-points. Pendant un quart-temps, il fait preuve de justesse et même s’il termine la troisième période avec 16 points, son coach retient sa volonté d’impliquer les autres.

« Je l’ai trouvé remarquable » résume Chris Finch. « Quand je l’ai rappelé sur le banc, entre le premier quart-temps et le second, je lui ai dit qu’on voulait qu’il donne le ton sur ce qu’on voulait faire. Des deux côtés du terrain, il a été juste. Il distribue 11 passes décisives, il est très adroit, il n’a rien forcé… Il a impliqué tous ses coéquipiers et il a défendu. »

Il y a 48 heures, Chris Finch s’en était pris à ses joueurs après leur affreuse prestation face aux Hawks. Anthony Edwards n’avait pas bronché malgré les mots durs de son coach. Il lui a répondu sur le terrain.