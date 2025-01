Les Grizzlies renversent les Rockets dans les dernières secondes !

Les Rockets ne « sweeperont » pas les Grizzlies cette année, du moins pas en saison régulière. Après trois revers de suite face aux Texans, les joueurs de Memphis l’ont remporté cette nuit sur la plus petite des marges (120-119) dans une rencontre avec un absent de marque de part et d’autre : Ja Morant (épaule) et Alperen Sengun (mollet).

Sans leur leader, les locaux ont pu compter sur les belles sorties de Desmond Bane (24 points et 12 rebonds), Luke Kennard (22 points) et de leur All-Star, Jaren Jackson Jr. (21 points), actif dans le dernier quart-temps et auteur des lancers-francs de la gagne. Car ce match où les visiteurs ont globalement fait la course en tête – ils comptaient 10 points d’avance à la pause (56-66) – s’est joué dans les dernières secondes.

En signant un 8-0 à lui tout seul, Dillon Brooks, l’un des trois texans à 20 points ou plus (avec Jalen Green et Amen Thompson) a fait beaucoup de mal à son ancienne équipe, offrant à ses Rockets trois possessions d’avance à huit minutes du terme (101-108). Cette avance était encore d’actualité trois minutes plus tard. Les locaux ont ainsi dû s’employer pour revenir au score. En commençant par montrer de la solidité défensive : Houston a été empêché de marquer pendant… quatre minutes de jeu !

Mais le bondissant Tari Eason, qui a contribué à la domination au rebond offensif de son équipe, et un Jalen Green pas très heureux avec son tir durant la soirée, ont redonné de l’air à Houston à deux minutes de la fin (114-119). Insuffisant toutefois, car les locaux allaient profiter de la mauvaise gestion texane dans les derniers instants pour signer un 6-0 final et s’imposer. Les Grizzlies ont ainsi mis fin à la série de quatre victoires de rang de leurs adversaires.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des choix texans contestables pour finir. Jalen Green qui part à l’aventure dans la raquette adverse et finit par être contré par Brandon Clarke, Fred VanVleet qui s’écroule et perd le ballon en tentant de créer quelque chose, le même VanVleet qui tente un « stepback » très compliqué à 3-points devant Jackson Jr… On ne peut pas dire que les Rockets aient brillé par leurs décisions dans les deux dernières minutes, alors qu’ils disposaient d’une avance susceptible d’être gérée. Le même VanVleet, qui a souffert avec son tir durant la soirée, héritera du tir de la gagne. Manqué.

– La colère de Taylor Jenkins. Après le manqué de Fred VanVleet à 15 secondes de la fin, Jaylen Wells a capté le rebond défensif et s’est précipité vers le cercle adverse, dépassant étonnamment toute la défense des Rockets pour aller dunker. Sauf que le panier en question ne sera pas comptabilisé. Un arbitre a pensé que Taylor Jenkins avait demandé un temps-mort une fois la possession récupérée. À voir la réaction du coach, de ses assistants, du banc et même du premier rang en tribunes, l’officiel en question a visiblement mal compris…

– La deuxième place se joue à un fil. Un match et demi séparait les deux équipes avant la rencontre. Un écart désormais réduit à un « demi-match » en raison de la victoire des Grizzlies (32v-16d), qui leur permet de compter autant de victoires que les Rockets (32v-15d), mais avec une défaite de plus. On notera que les deux équipes occupent ces deux places depuis la mi-décembre. Avec une avance minime, les Texans sont 2e depuis début janvier.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.