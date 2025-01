Paris sportifs | Avant Jontay Porter, Terry Rozier a-t-il aussi truqué ses performances ?

Si la NBA pensait avoir réglé le problème des joueurs/parieurs en bannissant Jontay Porter, l’affaire n’est peut-être pas finie, car le Wall Street Journal explique qu’un procureur fédéral est en train de tirer les fils…

Et l’un d’eux mène à Terry Rozier, à l’époque où le meneur/arrière du Heat évoluait aux Hornets.

En effet, en étudiant les paris effectués par le groupe de parieurs et joueurs de poker qui ont fait pression sur le frère de Michael Porter Jr. afin qu’il truque ses performances, les enquêteurs fédéraux ont découvert des sommes importantes misées sur Terry Rozier, lors de son dernier match de la saison 2022/23, le 23 mars.

La NBA alertée dès mars 2023…

Sur le terrain des Pelicans, l’ancien 6e homme des Celtics n’avait ainsi joué que 9 minutes, le temps de compiler 5 points à 2/4 au tir, 4 rebonds et 2 passes. Très, très loin de ses moyennes de la saison, sa meilleure en carrière avec 21.1 points, 4.1 rebonds et 5.1 passes décisives. Il n’avait plus rejoué de la saison par la suite.

Terry Rozier a-t-il mimé une blessure pour que des parieurs bien informés profitent de sa performance ratée ?

C’est ce que cherche à déterminer le procureur fédéral, alors que la NBA indique de son côté « avoir mené une enquête en mars 2023 et ne pas avoir constaté de violation des règles. Nous sommes maintenant au courant d’une enquête menée par le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de New York concernant cette affaire et nous avons coopéré avec cette enquête ».

Terry Rozier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 BOS 39 8 27.4 22.2 80.0 0.6 1.0 1.6 0.9 0.6 0.2 0.5 0.0 1.8 2016-17 BOS 74 17 36.7 31.8 77.3 0.5 2.5 3.1 1.8 0.9 0.6 0.6 0.1 5.5 2017-18 BOS 80 26 39.5 38.1 77.2 0.8 3.9 4.7 2.9 1.5 1.0 1.0 0.2 11.2 2018-19 BOS 79 23 38.7 35.3 78.5 0.4 3.5 3.9 2.9 1.3 0.9 0.9 0.3 9.0 2019-20 CHA 63 34 42.3 40.7 87.4 0.8 3.6 4.4 4.1 2.0 1.0 2.2 0.2 18.0 2020-21 CHA 69 35 45.0 38.9 81.7 0.7 3.7 4.4 4.2 1.7 1.3 1.9 0.4 20.4 2021-22 CHA 73 34 44.4 37.4 85.2 0.8 3.5 4.3 4.5 1.6 1.3 1.3 0.3 19.3 2022-23 CHA 63 35 41.5 32.7 80.9 0.8 3.3 4.1 5.1 1.9 1.2 2.1 0.3 21.1 2023-24 * All Teams 61 33 44.3 36.3 86.9 0.6 3.5 4.0 5.6 1.7 1.0 1.7 0.3 19.8 2023-24 * MIA 31 32 42.3 37.1 91.3 0.6 3.6 4.2 4.6 1.6 1.0 1.3 0.3 16.4 2023-24 * CHA 30 36 45.9 35.8 84.5 0.6 3.3 3.9 6.6 1.7 1.1 2.2 0.4 23.2 2024-25 MIA 42 28 41.0 29.0 88.9 0.8 3.4 4.1 2.9 1.4 0.6 1.5 0.3 12.1 Total 642 28 41.9 36.3 83.0 0.7 3.3 4.0 3.6 1.5 0.9 1.4 0.3 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.