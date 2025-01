Eric Gordon commence à se montrer avec les Sixers

Tyrese Maxey n’a pas hésité à le servir. Il restait trois minutes à jouer face aux Cavs quand le meneur des Sixers a trouvé Eric Gordon loin derrière l’arc. Et le vétéran a sanctionné. « J’ai rentré beaucoup de ces tirs tout au long de ma carrière, il suffit de les attendre », notait le joueur de 36 ans qui a ainsi enfoncé la meilleure équipe de la ligue dans ce « money time ».

Ce tir venait illustrer la bonne forme de l’ancien joueur des Suns qui a mis du temps à s’installer dans les rotations de Nick Nurse. En plus de rater quelques matchs en raison d’une opération mineure au niveau de la bouche, il a collectionné quelques « DNP ».

Puis les absences répétées de Kyle Lowry et surtout du rookie Jared McCain lui ont permis de récupérer des minutes. Le 12 janvier, Eric Gordon a ainsi retrouvé le cinq des Sixers pour ne plus le quitter.

« C’est la seule façon d’être productif, en jouant. Et maintenant, les gens commencent à voir ce que je peux vraiment faire avec cette équipe », affichait-il récemment, confiant avoir connu des semaines compliquées. « C’est difficile parce que tu n’es pas dans le rythme. Ce serait difficile pour tout le monde. Dans toute ma carrière, c’est la première fois que je me retrouve dans cette situation, alors je dirais qu’il faut s’adapter. C’est vraiment différent. »

Un joker depuis ses débuts

Partout où il est passé, aux Clippers, aux Pelicans ou aux Rockets, l’arrière a en effet toujours joué un rôle significatif de joker offensif. Depuis le début de sa carrière en 2008, il tourne à plus de 15 points de moyenne. C’est un peu plus que sa moyenne depuis qu’il est titulaire (11 points), avec des pourcentages de réussite bien meilleurs (48% dont 51% à 3-points) que lorsqu’il est remplaçant (39% dont 31% à longue distance).

Nick Nurse a ainsi expliqué que ses coéquipiers avaient appris à se sentir à l’aise avec lui et savent maintenant où il veut le ballon et ce qu’il peut en faire une fois qu’il l’a obtenu. Ses récentes bonnes performances ? « C’est en grande partie dû au fait qu’il est un très bon shooteur, et qu’il ne tirait pas bien. Et maintenant, c’est le cas », résumait de façon prosaïque son coach.

Eric Gordon s’était engagé à Philadelphie avec un petit contrat dans l’espoir de goûter, pour la première fois pour lui, aux sommets de l’Est aux côtés de Joel Embiid. Mais les choses ne se passent pas comme imaginées. « C’est sûr que ça pèse quand on ne gagne pas. Il faut se battre. Il y a encore beaucoup de matches. Notre saison est loin d’être terminée », assurait-il malgré tout, les Sixers restant sur quatre victoires consécutives.

Eric Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 LAC 78 34 45.6 38.9 85.4 0.6 2.0 2.6 2.8 2.2 1.0 2.1 0.4 16.1 2009-10 LAC 62 36 44.9 37.1 74.2 0.4 2.2 2.6 3.0 1.5 1.1 2.3 0.2 16.9 2010-11 LAC 56 38 45.0 36.4 82.5 0.8 2.1 2.9 4.4 2.1 1.3 2.7 0.3 22.3 2011-12 NOP 9 35 45.0 25.0 75.4 0.2 2.6 2.8 3.4 2.2 1.4 2.7 0.4 20.6 2012-13 NOP 42 30 40.2 32.4 84.2 0.2 1.6 1.8 3.3 1.8 1.1 2.8 0.2 17.0 2013-14 NOP 64 32 43.6 39.1 78.5 0.5 2.1 2.6 3.2 1.8 1.2 2.1 0.2 15.4 2014-15 NOP 61 33 41.1 44.8 80.5 0.5 2.1 2.6 3.8 2.4 0.8 2.0 0.2 13.4 2015-16 NOP 45 33 41.8 38.4 88.8 0.2 2.0 2.2 2.7 2.2 1.0 1.6 0.3 15.2 2016-17 HOU 75 31 40.6 37.2 84.0 0.4 2.3 2.7 2.5 2.0 0.6 1.6 0.5 16.2 2017-18 HOU 69 31 42.8 35.9 80.9 0.4 2.1 2.5 2.2 1.7 0.6 1.9 0.4 18.0 2018-19 HOU 68 32 40.9 36.0 78.3 0.2 1.9 2.2 1.9 2.1 0.6 1.3 0.4 16.2 2019-20 HOU 36 28 36.9 31.7 76.6 0.2 1.7 2.0 1.5 1.9 0.6 1.2 0.4 14.4 2020-21 HOU 27 29 43.3 32.9 82.5 0.3 1.9 2.1 2.6 1.6 0.5 1.9 0.5 17.8 2021-22 HOU 57 29 47.5 41.2 77.8 0.3 1.7 2.0 2.7 1.1 0.5 1.9 0.3 13.4 2022-23 * All Teams 69 29 44.6 37.1 82.1 0.2 1.7 1.9 2.7 1.1 0.6 1.5 0.4 12.4 2022-23 * HOU 47 30 43.9 34.7 81.5 0.3 1.8 2.1 2.9 1.0 0.6 1.8 0.4 13.1 2022-23 * LAC 22 25 46.3 42.3 84.2 0.2 1.5 1.7 2.1 1.5 0.6 1.0 0.4 11.0 2023-24 PHX 68 28 44.3 37.8 79.7 0.2 1.6 1.8 2.0 1.2 1.0 1.1 0.4 11.0 2024-25 PHL 34 20 42.5 40.2 76.1 0.2 1.0 1.1 1.6 0.9 0.6 0.7 0.3 6.9 Total 921 31 43.0 37.2 81.0 0.4 1.9 2.3 2.7 1.7 0.8 1.8 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.