LaMelo Ball absent au moins une semaine

Après Grant Williams, Brandon Miller ou encore Tre Mann, l’infirmerie des Hornets continue de se remplir et, cette fois-ci, c’est LaMelo Ball qui vient la garnir.

On savait le meneur (encore) touché à la cheville gauche depuis lundi soir, et la réception des Lakers, mais voilà que ESPN nous annonce la durée de son indisponibilité. Celle-ci s’élèvera ainsi à une semaine, dans le meilleur des cas, à cause de cette entorse provoquée par un contact avec Jarred Vanderbilt.

Jusqu’à présent auteur de sa plus belle saison individuelle (28.2 points, 7.3 passes, 5.3 rebonds et 1.4 interception de moyenne), LaMelo Ball est en lice pour décrocher la deuxième apparition au All-Star Game. Les remplaçants seront connus ce jeudi et il devrait pouvoir tenir sa place à San Francisco… s’il est retenu par les entraîneurs.

Comme la saison de Charlotte est déjà perdue (14e à l’Est pour 12 victoires et 32 défaites…), inutile toutefois pour « Melo » de forcer sur cette partie de son corps, déjà trop souvent fragilisée et sujette à des blessures par le passé.

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 29 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35 41.1 37.6 83.6 1.2 5.2 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 31 33 41.9 33.7 82.0 1.0 4.3 5.3 7.3 3.5 1.4 3.7 0.3 28.2 Total 215 32 42.5 36.6 83.1 1.3 4.8 6.1 7.4 3.1 1.5 3.3 0.3 21.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.