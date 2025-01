Brandon Miller ne rejouera plus de la saison

On se demandait si Brandon Miller allait pouvoir rejouer cette saison, après sa blessure au poignet droit, et la réponse est non. Les Hornets ont effectivement annoncé la nouvelle sur leurs réseaux sociaux, expliquant que leur ailier s’était fait opérer pour réparer sa déchirure du ligament scapho-lunaire.

Forcément un coup dur pour Charlotte qui, même décroché au classement (13e à l’Est, avec six matchs de retard sur le play-in), espérait pouvoir compter sur un groupe au complet pour préparer la saison suivante. Quand ce n’est pas LaMelo Ball ou Mark Williams, c’est donc une autre de ses jeunes pépites qui intègre l’infirmerie pour un certain temps et ce n’est pas idéal pour les automatismes sur le terrain.

Brandon Miller, 22 ans et deuxième choix de la Draft 2023 derrière « Wemby », aura ainsi tourné à 21.0 points, 4.9 rebonds, 3.6 passes et 1.1 interception de moyenne pour sa deuxième année dans la ligue. Le tout à 40% au tir (dont 36% à 3-points) et 86% aux lancers-francs, sans quitter le cinq de départ de Charles Lee.

Le talent est là, et on a pu le voir sur une séquence d’une dizaine de matchs entre mi-novembre et mi-décembre (27.0 points de moyenne !), en espérant qu’il puisse rester en bonne santé, afin de faire décoller les Hornets.

Brandon Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 74 32 44.0 37.3 82.7 0.8 3.4 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3 2024-25 CHA 27 34 40.3 35.5 86.1 0.9 3.9 4.9 3.6 2.7 1.1 2.8 0.7 21.0 Total 101 33 42.8 36.6 83.7 0.8 3.6 4.4 2.7 2.6 0.9 2.1 0.6 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.