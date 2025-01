Brandon Miller pourra-t-il rejouer cette saison ?

Ambiance mitigée chez les Hornets, qui savouraient leur victoire à Chicago mais devaient aussi digérer la blessure de Brandon Miller, absent jusqu’à nouvel ordre à cause d’un ligament du poignet déchiré…

« C’est l’une de ces soirées douces-amères où l’on est heureux de la victoire, mais où malheureusement les nouvelles sont malheureuses pour Brandon », a expliqué Charles Lee, l’entraîneur des Hornets. « Je pense que nous allons continuer à évaluer où il en est et à faire autant de tests que possible. »

Au départ, la franchise de Caroline du Nord avait annoncé une simple entorse du poignet, alors que l’ailier s’était blessé face à Utah. Mais une IRM a révélé une déchirure du ligament scapho-lunaire. Désormais, il s’agit de déterminer la gravité de la déchirure, l’absence pouvant alors se compter en semaines… ou en mois !

Deuxième choix de la Draft 2023, Brandon Miller a connu pas mal de pépins physiques cette saison, n’apparaissant que dans 27 matchs (sur 38), pour 21.0 points, 4.9 rebonds et 3.6 passes de moyenne.

« Ça fait mal, c’est certain » a réagi LaMelo Ball sur la blessure de son coéquipier. « Je me suis retrouvé dans le même genre de situation, lors de mon année rookie, ou sophomore, peu importe. Je sais ce qu’il ressent, nous sommes toujours derrière lui, nous veillons sur lui. Il est avec toute l’équipe. Cela l’aidera un peu. Je me souviens de ma situation, d’être avec, autour des gars. Je sais que c’est une période difficile pour lui ».

Brandon Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 74 32 44.0 37.3 82.7 0.8 3.4 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3 2024-25 CHA 27 34 40.3 35.5 86.1 0.9 3.9 4.9 3.6 2.7 1.1 2.8 0.7 21.0 Total 101 33 42.8 36.6 83.7 0.8 3.6 4.4 2.7 2.6 0.9 2.1 0.6 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.