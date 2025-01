LaMelo et Lonzo Ball se sont affrontés pour la première fois en quatre ans

La dernière fois que les frères Ball, Lonzo et LaMelo, s’étaient croisés sur un terrain NBA, c’était le 29 novembre 2021. Les blessures avaient ensuite commencé à faire dérailler la carrière du grand frère et ce n’est donc que 1 145 jours plus tard que les deux frangins ont pu croiser le fer sur les terrains de NBA…

« Ça aurait été beaucoup mieux si on avait gagné » a plaisanté le joueur des Bulls (6 points, 3 rebonds, 3 passes, 3 interceptions) après la rencontre. « L’affronter, ça rend forcément ces matchs plus importants pour moi, simplement parce qu’il est mon petit frère, et que j’ai grandi en l’affrontant toute ma vie ».

Sous les yeux de leur troisième frère, LiAngelo, désormais reconverti dans la musique, ce sont les Hornets qui se sont imposés derrière les 26 points et 9 passes décisives du benjamin.

Toujours « des enfants » quand ils se retrouvent

En amont de la rencontre, les trois frères ont pu profiter d’une soirée ensemble pour partager un repas, et leurs succès récents. LaMelo est ainsi en tête des votes pour le All-Star Game sur le « backcourt » de l’Est, LiAngelo semble réussir sa reconversion comme rappeur et Lonzo profite lui simplement de pouvoir rejouer au basket.

« Son voyage a été incroyable » explique ainsi LaMelo au sujet de son grand frère. « C’est toujours fantastique de voir mes deux frères. Ce sont toujours de bons moments. »

Lonzo Ball explique que les trois frères « redeviennent des enfants » lorsqu’ils sont ensemble, alors qu’il rappelait quand même à son frère qu’ils sont désormais à égalité dans leurs duels dans la Grande Ligue.

« Notre bilan (l’un contre l’autre) est de deux victoires pour deux défaites. Il ne peut donc pas trop la ramener » rappelait le grand frère. Sauf que LaMelo est de son côté persuadé (à tort, ndlr) qu’il mène désormais trois victoires à une. « Il assure qu’il est à 3-1. Je ne sais pas comment ce gars pense parfois » conclut Lonzo Ball.