Les Pacers préparent (enfin) un hommage pour Paul George

Les Sixers sont passés deux fois par Indiana cette saison, le 27 octobre 2024 puis le 18 janvier dernier. Chaque fois, Paul George était absent, blessé. Mais cela n’a pas dû le déranger beaucoup puisqu’il n’est pas célébré par son ancienne franchise, où il a joué entre 2010 et 2017, quand il revient dans le Gainbridge Fieldhouse. Il l’a clairement dit et regretté récemment.

« Quand on me demande si j’ai toujours une petite vidéo hommage quand je retourne à Indiana, je réponds que je n’ai jamais eu de vidéo hommage depuis que je reviens là-bas. Et je suis parti depuis huit ans », déclare-t-il. « C’est nul. Je pense qu’ils m’en veulent encore sur la façon dont les choses se sont déroulées et ne se rendent pas compte des bons résultats de l’équipe quand j’étais là. »

Paul George insiste pour rappeler qu’il est arrivé chez les Pacers dans « une période compliquée » pour la franchise, qui n’était pas « une force dans la conférence Est ». « J’ai fait partie de la résurrection », dit-il avant de souligner que l’équipe autour de lui était très solide : Danny Granger, Roy Hibbert, George Hill, Lance Stephenson, David West…

Il attendait une certaine reconnaissance, elle va arriver…

« Je ne veux pas tirer la couverture uniquement sur moi car on avait, c’est évident, une incroyable équipe, mais j’estime avoir eu un rôle énorme pour que cette équipe change de statut. J’ai participé à faire monter des bannières là-bas », indique-t-il sur les titres de division 2013 et 2014. « Donc une simple reconnaissance aurait été appréciée, mais c’est ainsi. Ils sont mécontents que je sois parti, alors que je pensais l’avoir fait pour les bonnes raisons. »

Les critiques du joueur ont visiblement été entendues par la franchise d’Indiana puisque l’Indy Star explique que les dirigeants vont contacter Paul George et réfléchir un hommage pour sa prochaine venue en ville. Comme les Sixers ne passeront plus par la région cette saison, sauf si les deux équipes se retrouvent en playoffs, il faudra attendra l’exercice 2025/26 pour voir la forme que prendra cet hommage, huit ans après son départ à Oklahoma City.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHL 30 32 42.9 36.5 82.3 0.7 5.0 5.6 4.7 2.5 1.7 2.7 0.4 17.1 Total 897 34 44.0 38.4 85.3 0.8 5.4 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.