Anthony Davis frustré de voir Victor Wembanyama filer vers le DPOY

Anthony Davis et le trophée de « Défenseur de l’année », c’est une frustration qui dure depuis très longtemps…

« Je ne vais jamais le gagner. Ils ne me le donneront jamais. La ligue ne m’aime pas », avait-il ainsi lancé la saison dernière, en apprenant qu’il n’était pas dans le Top 3 final. « Je suis le meilleur défenseur de la ligue, je peux défendre sur le meneur de jeu comme sur le pivot. Je peux défendre sur le pick-and-roll comme personne dans la ligue, chez les intérieurs. Je contre, je prends des rebonds. Je ne sais pas quoi faire de plus. J’en ai marre. Je vais faire le maximum pour gagner le titre. J’en ai terminé avec les récompenses et les trophées. »

En début de saison, JJ Redick avait carrément fait du trophée un objectif pour son intérieur. Sauf qu’à moins d’un miracle sur la deuxième partie de saison, Anthony Davis ne sera toujours pas élu « DPOY » cette année.

C’est Victor Wembanyama qui fait ainsi figure de favori pour décrocher la récompense en fin de campagne. Et pour Anthony Davis, tout est d’ailleurs fait pour que ça le soit.

Les Spurs ont la pire défense de NBA sans « Wemby »

« On dirait que tout le récit (médiatique) pousse pour que Wemby décroche le trophée. Évidemment, il tourne à quatre contres de moyenne ou un truc fou du genre, mais on parle juste des contres ? Donc je ne sais pas. Je ne sais pas… Je ne sais plus comment les choses fonctionnent désormais » répond-il ainsi à Shams Charania.

Il faut dire aussi que les Lakers possèdent actuellement la 22e défense de la ligue (114.6 points encaissés sur 100 possessions en moyenne). Si les votants veulent mettre en avant la meilleure défense de NBA cette saison, à savoir le Thunder, ils devraient se tourner vers Lu Dort, Jalen Williams voire Shai Gilgeous-Alexander.

Par contre, s’ils misent sur l’influence défensive d’un intérieur, comme c’est le cas depuis de longues années, de nombreux joueurs ont de meilleurs arguments qu’Anthony Davis… à commencer par Victor Wembanyama, en effet.

Car outre ses contres, « Wemby » change surtout totalement la défense de San Antonio, qui est dans le Top 10 de NBA lorsqu’il est en jeu, alors qu’elle est par contre à la dernière place dès qu’il rejoint le banc.