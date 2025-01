Caitlin Clark pas intéressée par le concours de shooteurs face à Stephen Curry et Klay Thompson ?

Pour redonner de l’intérêt à un All-Star Weekend qui en a beaucoup perdu ces dernières années, la NBA avait proposé l’année dernière un concours de shooteurs entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu.

Le duel « Steph vs. Sabrina » avait peut-être été le moment le plus fort du weekend, et c’est fort logiquement que la Grande Ligue espère donc produire une suite. Depuis de longs mois, l’idée semble ainsi de « upgrader » l’évènement avec Stephen Curry et Klay Thompson d’un côté, face à Sabrina Ionescu et Caitlin Clark de l’autre !

Les discussions restent ouvertes

Au « Chase Center » de San Francisco, réunir les « Splash Brothers » face à deux des meilleures shooteuses de la WNBA est forcément attrayant pour la NBA, et Stephen Curry pousse derrière.

Le problème, selon le Sports Business Journal, c’est que Caitlin Clark n’est pas très emballée. Alors qu’elle a déjà refusé d’intégrer la ligue « Unrivaled », la rookie phénomène du Indiana Fever semble vouloir se concentrer sur la prochaine saison WNBA, alors que la dernière année fut riche, tant en réussites qu’en débats, autour d’elle.

Peut-être aussi qu’elle ne veut pas s’exposer dans une compétition à la distance NBA, même si le Sports Business Journal indique que les discussions ne sont pas fermées, et que tout peut encore se débloquer.

Il faudra quand même faire assez vite car l’épreuve devrait avoir lieu le 15 février, et le temps presse…