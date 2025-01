Kelly Oubre Jr. a convaincu Nick Nurse

Si Tyrese Maxey a été le grand bonhomme de la victoire des Sixers devant les Lakers, en l’absence de Joel Embiid et Paul George, le meneur a aussi été bien secondé par Kelly Oubre Jr. L’ailier de Philadelphie a terminé avec 20 points (8/18 aux tirs, 0/5 de loin), 8 rebonds et 5 passes en 39 minutes.

Il s’agissait de sa troisième sortie de suite à 20 points ou plus. Après un début de saison un peu poussif, avec des soucis d’adresse, le gaucher monte en puissance. Même s’il peine toujours à convertir derrière l’arc, il tourne à 17 points (46.5%) et 7.5 rebonds de moyenne en janvier.

Aussi, si Kelly Oubre Jr. s’est si bien installé dans le cinq de son équipe, c’est aussi pour son impact de l’autre côté du terrain.

« Il lui a fallu un peu de temps pour comprendre où il en était et quelle était sa situation. On a lui a demandé, avant tout, de commencer à défendre, d’être un élément important de notre défense, parce qu’il a le talent, les qualités pour le faire, et encore une fois, cela a pris du temps. Il y a eu des hauts et des bas, mais je pense que pour l’essentiel, il s’est intégré », complimente Nick Nurse.

Une intégration démarrée un an plus tôt, quand il avait rejoint la Pennsylvanie au salaire minimum, pour une saison à 15 points de moyenne et une rare (pour lui) apparition en playoffs, avant de signer une belle prolongation l’été dernier de 16 millions de dollars sur deux ans.

Complet et… disponible

« Il était heureux d’être ici. On était heureux qu’il soit là. Il essaie de continuer à définir son rôle, et c’est difficile. Je continue à dire qu’il est à son meilleur avec Joel. Il est tellement menaçant lorsqu’il s’agit de couper au cercle. […] Le fait de ne pas être à nouveau dans ce rôle entraîne des hauts et des bas, mais dans l’ensemble, lorsqu’on a des moments difficiles, lui et moi, ou l’équipe et lui, on essaie toujours d’y remédier, et on y parvient généralement », poursuit son coach.

Malgré ce flou qui peut entourer son rôle, le 15e choix de la Draft 2015 se pose comme un élément essentiel chez les Sixers cette saison. Alors que les cadres multiplient les passages à l’infirmerie, il est le joueur le plus titularisé (38 matchs) et celui qui a disputé le plus de rencontres (41) derrière Guerschon Yabusele (42).

« Je peux faire de nombreuses choses, tout ce dont vous avez besoin. Je suis un gagnant. Honnêtement, le fait de venir dans une organisation qui gagne comme celle-ci met les choses en perspective. J’ai tourné à 20 points de moyenne, j’ai fait des choses que tous ceux capables de scorer ont fait. Mais au final, je suis plus qu’un simple scoreur. J’ai de l’énergie, je suis un défenseur et je peux aussi marquer. J’essaie simplement d’être un individu et un joueur complet », exprimait-il récemment.

Kelly Oubre, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 WAS 63 11 42.7 31.6 63.3 0.4 1.7 2.1 0.2 1.6 0.3 0.5 0.1 3.7 2016-17 WAS 79 20 42.1 28.7 75.8 0.8 2.5 3.3 0.6 2.5 0.7 0.6 0.2 6.3 2017-18 WAS 81 28 40.3 34.1 82.0 0.7 3.8 4.5 1.2 2.9 1.0 1.1 0.4 11.8 2018-19 * All Teams 69 28 44.5 32.0 77.5 1.0 3.7 4.7 1.2 2.6 1.2 1.5 0.9 15.2 2018-19 * PHX 40 30 45.3 32.5 76.1 1.2 3.7 4.9 1.6 2.8 1.4 1.8 1.0 16.9 2018-19 * WAS 29 26 43.3 31.1 80.0 0.8 3.6 4.4 0.7 2.4 0.9 1.0 0.7 12.9 2019-20 PHX 56 35 45.2 35.2 78.0 1.2 5.2 6.4 1.5 3.4 1.3 1.5 0.7 18.7 2020-21 GOS 55 31 43.9 31.6 69.5 1.5 4.5 6.0 1.3 2.2 1.0 1.3 0.8 15.4 2021-22 CHA 76 26 44.0 34.5 66.7 1.0 2.9 4.0 1.1 2.5 1.0 0.9 0.4 15.0 2022-23 CHA 48 32 43.1 31.9 76.0 1.4 3.8 5.2 1.1 2.9 1.4 1.3 0.4 20.2 2023-24 PHL 68 30 44.1 31.1 75.0 1.4 3.6 5.0 1.5 2.9 1.1 1.3 0.7 15.4 2024-25 PHL 42 34 45.8 27.9 75.2 1.7 4.5 6.2 1.8 2.9 1.5 1.3 0.5 14.0 Total 637 27 43.6 32.4 75.1 1.1 3.5 4.6 1.1 2.6 1.0 1.1 0.5 13.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.