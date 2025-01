Après 11 ans à Phoenix, Brittney Griner pose ses valises à Atlanta

La « free agency » bat son plein en WNBA, et cette nuit, on a vécu un mini-événement puisque Brittney Griner s’est engagé avec l’Atlanta Dream. Après onze saisons au Phoenix Mercury, c’est la première fois qu’elle portera un autre maillot. Dix fois All-Star, elle a passé toute sa carrière à Phoenix après avoir été sélectionnée en première position de la Draft en 2013.

« La free agency s’est passée comme je le souhaitais », a déclaré Brittney Griner sur les réseaux sociaux. « J’ai pu choisir où je voulais aller. Et franchement, ce qui a guidé ma décision, c’était l’équipe, les joueuses en tant que personnes, mais aussi ma famille. »

Le départ de Brittney Griner marque le début d’une nouvelle ère pour les Mercury, qui pourraient également se retrouver sans Diana Taurasi pour la première fois en vingt ans si elle décidait de prendre sa retraite. Ensemble, Taurasi et Griner avaient remporté le troisième et dernier titre de la franchise en 2014.

« Vous savez, ça a été une décision difficile », poursuit Brittney Griner dans son message posté sur Instagram. « Je quitte ce que je connais…. Ce qui a été mon quotidien toute ma carrière. Mais il y a aussi l’excitation de me réinventer, de montrer quelque chose de nouveau. »

Six fois élues dans les All-WNBA Teams, Brittney Griner est la plus grosse recrue de l’histoire de la franchise d’Atlanta. Elle rejoint une équipe menée par Rhyne Howard, numéro 1 de la Draft 2022, et Allisha Gray, arrivée en 2023 via un échange.

Sur le banc, Tanisha Wright a laissé sa place à Karl Smesko, qui arrive de l’université de Florida Gulf Coast.