En WNBA, Alyssa Thomas prend la direction du Phoenix Mercury

Avec l’arrivé de Rachid Meziane à la tête du Connecticut Sun, on savait que la franchise allait démarrer un nouveau cycle. C’est désormais pleinement confirmé puisque ESPN annonce que Alyssa Thomas va partir !

Après 11 saisons à Connecticut, elle va rejoindre le Phoenix Mercury et c’est donc un nouveau départ pour l’ailière de 32 ans, parmi les meilleurs défenseures et créatrices de WNBA.

Alyssa Thomas avait ainsi permis à son club de se qualifier huit fois de suite en playoffs, perdant deux Finals (2019, 2022). Cinq fois All-Star (2017, 2019, 2022-2024), deux fois membre de la All-WNBA First Team (2023, 2024) et abonnée aux All-Defensive Teams, la première (2020, 2023) comme la deuxième (2017, 2019, 2022, 2024), elle faisait également partie de la sélection américaine qui a remporté le titre olympique cet été à Paris.

En échange de Brittney Griner ?

Comme elle avait été protégée par Connecticut, elle va rejoindre Phoenix via un « sign-and-trade » et le transfert ne sera donc officiel que le 1er février, et il reste donc à connaître la contrepartie.

Pour le Sun comme pour le Mercury, c’est une nouvelle ère qui s’ouvre puisque, dans l’Arizona, Brittney Griner devrait partir (et on parle d’une arrivée au Sun…) alors que Diana Taurasi pourrait prendre sa retraite…

Avec son shoot particulier à une seule main, Alyssa Thomas tourne à 12.2 points (48% de réussite), 7.5 rebonds, 4.6 passes décisives, 1.5 interception et 0.3 contre de moyenne depuis ses débuts en WNBA.