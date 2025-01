À 34 ans, Brittney Griner se décide à tester le marché

Que se passe-t-il au Mercury ? Cette intersaison pourrait bien signer le début d’une nouvelle ère avec le possible départ de deux joueuses emblématiques.

En attendant la fin du suspense autour du cas Diana Taurasi, sextuple championne olympique avec Team USA, qui pourrait se décider à mettre un terme à sa carrière après avoir représenté les couleurs de Phoenix depuis 2004, c’est une autre joueuse emblématique de la franchise de l’Arizona qui est tentée de changer d’air.

Draftée en première position en 2013 par le Mercury et championne WNBA la saison suivante, Brittney Griner a décidé de tester le marché en s’inscrivant à la « free agency ».

Depuis Miami, la joueuse, qui prend actuellement part à la ligue « Unrivaled » a confirmé vouloir « montrer ses talents en vue de la free agency ». Son agent a précisé que l’intérieure avait déjà des entretiens prévus avec plusieurs franchises sans dévoiler leurs noms. La phase de négociations a officiellement débuté mardi et celle-ci va durer jusqu’au 1er février, date à laquelle la « free agency » sera ouverte.

Ce pourrait donc bien être un nouveau départ pour la joueuse de 34 ans, possiblement dans une équipe davantage armée pour se mesurer à la lutte pour le titre, ce qui n’est plus vraiment le cas de Phoenix, qui n’a plus gagné un match de playoffs depuis 2021 (sweepée en 2022 et 2024, non qualifiée en 2023).

La ligue « Unrivaled », le marché des talents

La présence de 36 des meilleures joueuses du monde à la ligue « Unrivaled » a ainsi fait de Miami un lieu clé puisque de nombreuses joueuses également « free agents » peuvent s’y montrer, comme Courtney Vandersloot. « Il y a une tonne de free agents, c’est un peu un comme un centre commercial où tu peux tout faire », a avancé Breanna Stewart, cofondatrice de la ligue Unrivaled et championne WNBA en titre avec le New York Liberty.

C’est même devenu l’un des principaux sujets de conversations alors que la fin du mois approche et que les joueuses concernées auront à se décider.

« Il y a des conversations sur le sujet, c’est clair. Du genre « Hey, voudrais-tu venir jouer ici ? ». Je pense que c’est super, ça te permet d’avoir un retour honnête sur certaines équipes, de savoir qui voudrait jouer avec qui… On arrive à un moment de la ligue où il va y avoir beaucoup de mouvement de joueuses », a ajouté Courtney Vandersloot, qui a également plusieurs entretiens de prévus avec plusieurs franchises cette semaine.

Pour ce qui est de « l’opération promotion », si Brittney Griner n’a plus grand chose à prouver, son équipe du Phantom n’a pas brillé sur ses deux premiers matchs avec deux revers face aux Laces (86-48) et au Vinyl (84-69) pour 7 points, 6 rebonds et 1 contre pour le premier match et 13 points, 5 rebonds et 1 passe ensuite pour la pivot.

À noter que la plupart des « free agents » devraient signer un contrat d’une seule saison alors que la nouvelle convention collective, qui contiendra une grille de salaires bien plus attractive, entrera en vigueur en 2026.