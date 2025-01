La NBA poursuit la mise à jour de son calendrier

La NBA a dû se creuser la tête pour recaser dls matchs reportés au sein d’un calendrier déjà très serré. Après une première mise à jour annoncée il y a deux semaines, la ligue pu officialiser la reprogrammation de deux matchs reportés en début de mois : le Lakers – Spurs, initialement annulé en raison des incendies qui ont ravagé la Cité des Anges, et qui sera joué le 17 mars, ainsi que le Pelicans – Bucks, reporté pour cause de tempête de neige, qui est désormais prévu pour le 6 avril.

Le souci, c’est que pour arriver à caler ces deux matchs, la NBA a dû en reprogrammer sept autres ! Chicago, Orlando, Milwaukee, Toronto et Golden State sont donc également concernés par ce jeu de dominos.

Le tour de magie d’Orlando

Le Magic est la franchise la plus concernée puisque trois matchs des Floridiens ont dû être déplacés à d’autres dates : la réception de Chicago, qui passe du 12 au 6 mars, et deux déplacements, à San Antonio le 17 mars au lieu du 1er avril, puis à New Orleans, le 13 mars au lieu du 6 avril. Vient ensuite Milwaukee, qui a vu deux de ses rencontres à l’extérieur être inversées pour permettre aux Lakers de placer leur match contre les Spurs. Il s’agit de la rencontre Warriors – Bucks, avancée du 20 au 18 mars et Lakers – Bucks, initialement prévu le 18 mars et qui passe au 20.

Un autre match concerne les Bucks, la réception de New Orleans (décidément) qui passe du 10 au 9 avril. Enfin, la rencontre entre Golden State et Toronto a été avancée d’un jour, du 20 au 19 mars.

Reste maintenant à espérer que les reports s’arrêteront là pour cette saison, sans quoi la ligue va encore devoir s’arracher les cheveux pour trouver des dates disponibles dans les temps…