Les Celtics perturbés par l’efficace simplicité des Rockets

Ime Udoka pouvait savourer sa victoire sur le parquet de son ancienne équipe. Grâce à un Dillon Brooks en mode Stephen Curry, à 10/15 derrière la ligne à 3-points, et un shoot décisif d’Amen Thompson, les Rockets s’offrent ainsi les champions en titre sur leur parquet, et confirment leur très belle forme actuelle !

Du côté des Celtics, on pouvait (une nouvelle fois) ruminer la gestion du « money-time », et notamment les deux dernières attaques de Houston, conclues par des paniers d’Alperen Sengun et donc Amen Thompson…

Boston réfléchit trop et se fait piéger !

Sur la première remise en jeu, à 11 secondes de la fin, les Rockets lancent pourtant leur système trop tôt. Il faut tout de même faire la remise en jeu et Alperen Sengun, défendu par Luke Kornet, se défait finalement de son vis-à-vis pour filer directement vers le cercle. Fred VanVleet le sert et Houston repasse en tête (112-110).

Derrière, Jayson Tatum file au cercle (112-112) et Houston a cinq secondes pour l’emporter. C’est là que Boston va particulièrement s’embrouiller. Comme les Celtics ont encore une faute à donner, Luke Kornet est d’abord sur le parquet. Il commet la faute pour grappiller une seconde à l’horloge et Joe Mazzulla veut faire rentrer Kristaps Porzingis, qu’il avait protégé sur l’action précédente à cause de ses cinq fautes, à sa place. Sauf que c’est trop tard et Luke Kornet doit donc défendre sur l’ultime attaque adverse.

La suite ? Jaylen Brown essaie d’anticiper le système des Rockets, demandant à son pivot de changer pour s’occuper d’Amen Thompson. Sauf que ça intervient un peu trop tard, et il est en retard lorsque le sophomore est servi.

« Alors qu’on avait en quelque sorte vu ce qu’ils voulaient, on savait qu’ils allaient probablement faire une isolation » explique le MVP des dernières Finals. « Ils allaient attaquer Luke. J’aurais dû repérer ça plus tôt. On a essayé de parler pour changer et que Luke ne soit plus sur Thompson parce qu’il était chaud, et qu’ils allaient le servir. Mais le timing n’était pas bon, et ils ont fini par marquer au bout du compte. »

Alors que les Celtics se perdaient dans la gestion des fautes et des duels défensifs en fonction de ce qu’ils anticipaient, les Rockets allaient eux droit au but, profitant des ouvertures générées par les hésitations adverses.

« C’est le timing qui a posé problème. On essayait de changer nos duels » décrit Luke Kornet. « On aurait mieux fait de laisser la remise en jeu se faire mais on a hésité, parce qu’on voulait être en place. Ça n’a pas bien fonctionné. C’est difficile de pointer du doigt exactement ce qui n’a pas marché. Globalement, c’est un souci avec le timing général de la séquence. Je crois que c’était la bonne chose à faire, mais le résultat est malheureux. »

Joe Mazzulla trop têtu ?

Le pivot regrettait d’ailleurs de ne pas avoir fait faute sur la possession précédente, pour empêcher le panier d’Alperen Sengun, alors que Boston avait encore une faute à donner à ce moment-là.

Mais pour Joe Mazzulla, c’est uniquement sa faute si les Celtics ont bafouillé dans la dernière minute.

« Non, non, non, les deux dernières actions sont pour moi. Elles sont totalement de ma faute. Je n’ai pas mis en place les meilleurs duels. J’ai vu le système qu’ils voulaient mettre en place. J’ai essayé de changer les « matchups ». Ils ont mis nos gars dans des positions difficiles. C’est dur, parce que je pense que nos gars ont fait tout ce qu’il fallait pour gagner ce match, ils nous ont mis en position de l’emporter, et je ne les ai pas aidés sur la fin. Sur ces deux dernières actions, c’est de ma faute à 100% » conclut l’entraîneur.

Mais à Boston, ce n’est pas seulement la dernière minute qui inquiète les observateurs. Car alors qu’Ime Udoka multipliait les changements défensifs pour perturber Jayson Tatum et Jaylen Brown, Joe Mazzulla s’en est tenu toute la soirée à un plan de jeu très clair : neutraliser l’apport de Fred VanVleet, Jalen Green et Alperen Sengun.

Ça a plutôt bien fonctionné, sauf que ça a aussi libéré beaucoup d’espaces pour Amen Thompson et surtout Dillon Brooks, qui n’était clairement pas une priorité pour les défenseurs des Celtics…

L’entraîneur du Massachusetts a-t-il été piégé par son approche analytique, sa tendance à se focaliser sur les stars adverses et surtout son entêtement à appliquer un plan de jeu prédéfini ? En tout cas, ce n’est pas la première fois cette saison que les Celtics se font punir par les « role players » adverses. C’est même devenu récurrent.