Un nouveau coup de pompe pour la défense des Nuggets

Entre le 8 et le 23 janvier, les Nuggets ont enregistré 8 victoires en 9 matches, avec une défense solide : 109 points encaissés de moyenne et cinq matches terminés avec 105 points ou moins pour leurs adversaires. Puis, avec 133 points dans les dents contre Minnesota, puis 129 face aux Bulls, cette belle séquence défensive est maintenant terminée. Et ça se traduit par deux défaites…

« On laisse une équipe jouer et, entre la fin de troisième et le début de quatrième quart-temps, les Bulls nous ont enfoncés le ballon dans la gorge », regrette Michael Malone. « Ils prenaient des rebonds, pénétraient et trouvaient des tirs à 3-pts, tout ça parce qu’on ne défendait pas ou qu’on ne revenait pas. »

Les Bulls ont notamment passé un 12-0 en troisième quart-temps tandis que les Nuggets étaient dans le dur offensivement. « On doit défendre en un-contre-un. On a été débordé et ils ont pu trouver des espaces. On doit faire mieux », constate lui aussi Christian Braun. « Ce n’était pas notre style ça, mais depuis deux matches, on est vraiment mauvais dans tous les domaines en défense. »

Attention au prochain match contre New York…

Michael Malone ne dit pas autre chose, se lamentant que « quand les Bulls ont manqué des shoots, on avait cinq joueurs qui regardaient et ne se battaient pas du tout. Cette équipe a joué bien plus dur que nous ».

Avoir une défense en difficulté alors que les Knicks, qui restent sur deux grosses performances en attaque (143 points inscrits à chaque fois) et avaient découpé les Nuggets en novembre 2024, arrivent, ce n’est pas le bon timing.

C’est pourquoi Jamal Murray espère aussi que l’attaque va revenir. « On a manqué des bons tirs. Ils ont trouvé un peu de rythme et ce fut dur pour nous de trouver le nôtre. Une chose en amène une autre », conclut le meneur.