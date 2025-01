Rudy Gobert a vu sa vie défiler…

Preuve que Rudy Gobert est l’homme du match côté Minnesota, dans la victoire face aux Hawks, c’est lui qui a été interviewé en bord de terrain.

Avec 18 points, 10 rebonds et 2 contres, le Français a confirmé sa montée en puissance après son gros double-double face aux Nuggets. Mais le pivot des Wolves a échappé de peu à une grave blessure…

Alors qu’il rejoignait son banc, à la fin du premier quart-temps, Rudy Gobert s’est soudainement protégé. À ses pieds, une « corne » tombée du jumbotron ! L’objet est en acier, et il sert à diffuser le son des temps-mort ou de l’horloge des 24 secondes, et vu d’où il est tombé, cela aura pu sérieusement blessé le Français si ça l’avait touché. Ou même Mouhamed Gueye, qui était encore plus proche de l’objet. Mais qui n’a même pas sursauté.

Une soirée animée

« C’est tombé juste devant moi. Je ne sais pas si c’est bien ou pas… » explique-t-il, alors que la mascotte le protège avec un parapluie… Un journaliste lui demande s’il a vu sa vie défiler. « Oh oui ! » répond-il.

Cette soirée a aussi été marquée par un début d’accrochage avec Onyeka Okongwu. Après un dunk, Rudy Gobert et le pivot des Hawks se défient du regard, et en viennent aux mains. « Ce n’est rien. Juste de l’adrénaline » assure-t-il.

En revanche, ce qui agace Rudy Gobert, c’est l’incapacité des Wolves à tuer un match…

« On a déjà été dans cette situation et on devrait en avoir tiré la leçon » conclut-t-il. « On sait à quel point on peut être bons, mais ça dépend de nous. Ça dépend de notre approche, de notre constance. Il s’agit de ne pas devenir laxistes. Et ce n’est pas qu’on veut se relâcher, mais on a tendance à se mettre un peu trop à l’aise, que ce soit après avoir gagné quelques matchs d’affilée ou quand on prend 15 points d’avance. On se relâche un peu, et ça se ressent des deux côtés du terrain. Donc, on doit se débarrasser de ça si on veut vraiment… Cette période est cruciale pour nous si on veut obtenir l’avantage du terrain pour les playoffs. On doit continuer à construire. »

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 MIN 45 33 64.5 0.0 68.6 3.3 7.0 10.3 1.8 2.5 0.7 1.4 1.4 10.2 Total 802 31 65.4 0.0 64.1 3.3 8.3 11.7 1.3 2.7 0.7 1.6 2.1 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.