Le temps d’un soir, Klay Thompson revient dix ans en arrière

L’arrivée à Dallas n’a pas permis de retrouver l’ancien Klay Thompson puisqu’il vit sa pire saison en carrière. Il était même particulièrement en difficulté depuis quelques semaines, avec plusieurs rencontres sans atteindre les 10 points… Alors qu’il y a dix ans, le 23 janvier 2015, il battait un record avec 37 points et 9 paniers primés en un seul quart-temps, qu’il semblait loin désormais, ce Klay Thompson-là.

Puis, face aux faibles Wizards, et pendant quelques minutes, on a revu le fantastique shooteur qu’il est. Il a inscrit sept paniers primés dans le premier quart-temps et remporté, à lui seul, ce quart-temps avec 21 points (7/10 à 3-pts) contre les 16 marqués par Bilal Coulibaly et ses coéquipiers.

« Je ne vais pas mentir : ça fait du bien », admet l’arrière de Dallas. « C’est toujours agréable quand on shoote bien mais ça fait du bien car on avait besoin d’une victoire où on faisait rapidement l’écart. »

Un souvenir mais aussi un déclic ?

Quasiment, à quatre jours près, une décennie après son record, Klay Thompson a-t-il eu la même sensation que lors de cette performance historique sous le maillot des Warriors ? Il avait alors 24 ans et aucune bague de champion au doigt. « Ça me donne l’impression d’être un ancien, c’est dingue », répond-il après avoir terminé cette partie avec 23 points.

Plus important encore pour la suite de la saison : un tel coup de chaud peut-il relancer l’arrière, en perte de vitesse et d’adresse cette saison ?

« Totalement. En faisant ça, on se souvient qu’on est encore un grand joueur », indique le quadruple champion NBA. « C’est évidemment plus difficile de jouer soir après soir une décennie après, mais j’adore utiliser cette citation : ‘Soyez à votre meilleur quand on a besoin de vous’. Je sais que je dois faire mieux et il reste beaucoup de matches à jouer. Donc c’est clair que ça permet à la confiance de revenir et que c’est quelque chose sur lequel je vais pouvoir m’appuyer. »

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.3 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.0 1.9 0.5 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.8 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 77 30 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.6 0.6 1.5 0.5 17.9 2024-25 DAL 39 28 41.2 38.3 90.0 0.6 2.8 3.4 1.9 1.2 0.9 1.4 0.4 13.4 Total 832 32 45.2 41.1 85.9 0.5 3.1 3.5 2.3 2.0 0.9 1.7 0.5 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.