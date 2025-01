Programme du soir | Les Celtics défient les ambitieux Rockets

Après les finales de conférence en NFL, retour à une soirée NBA classique avec 12 matches au menu ! C’est à l’Est que les affiches sont les plus intéressantes, et les deux principales sont sur beIN Sports. Malheureusement, c’est à la même heure. A 1h30, on pourra suivre Knicks – Grizzlies sur beIN Sports 1, avec un superbe duel entre Jalen Brunson et Ja Morant. Toujours à 1h30, sur beIN Sports Max 4, ce sera Celtics – Rockets.

Plus tard, on suivra la visite des Nuggets à Chicago, et le déplacement des Clippers à Phoenix. Quant à Cleveland, il cherchera à renouer avec la victoire, mais il faudra se méfier des Pistons de leur ancien coach, JB Bickerstaff.

Programme complet

1h00 | Charlotte – LA Lakers

1h00 | Cleveland – Detroit

1h30 | New York – Memphis (beIN Sports 1)

01h30 | Brooklyn – Sacramento

01h30 | Boston – Houston (beIN Sports Max 4)

01h30 | Miami – Orlando

01h30 | Toronto – New Orleans

02h00 | Chicago – Denver

02h00 | Minnesota – Atlanta

02h30 | Dallas – Washington

03h00 | Utah – Milwaukee

03h30 | Phoenix – LA Clippers