All-Star Game 2025 : qui sont les 24 étoiles selon vos votes ?

On connait déjà les « titulaires » du prochain All-Star Games puisque les votes du public (50%), des joueurs (25%) et des journalistes (25%) ont rendu leur verdict : à l’Ouest, Shai Gilgeous-Alexander est accompagné de Stephen Curry sur le « backcourt », LeBron James, Kevin Durant et Nikola Jokic formant le « frontcout ».

À l’Est, ce sont Jalen Brunson et Donovan Mitchell qui forment le « backcourt » titulaire, avec Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo et Karl-Anthony Towns sur le « frontcourt ».

Et sans grande surprise, on retrouve ces dix joueurs dans la liste des 24 joueurs issus de vos votes.

Pour la conférence Est, vous avez même choisi exactement le même cinq majeur, Giannis Antetokounmpo (98%), Jayson Tatum (97%), Donovan Mitchell (93%), Karl-Anthony Towns (91%) et Jalen Brunson (88%) étant globalement plébiscités. Une liste complétée par Cade Cunningham (82%), Jaylen Brown (78%), Trae Young (78%), Evan Mobley (62%), Darius Garland (51%), Paolo Banchero (50%) et Damian Lillard (48%).

Quel impact pour les blessures ?

Difficile toutefois de penser que l’ailier fort du Magic puisse participer au All-Star Game, étant donné le nombre de matchs qu’il a ratés cette saison. Et malgré les résultats des Hornets, LaMelo Ball (46%) a donc de bonnes chances d’être préféré, même s’il n’arrive qu’en 13e place de vos votes.

À l’Ouest, Nikola Jokic (99%) et Shai Gilgeous-Alexander (98%) ont quasiment fait l’unanimité, alors que Victor Wembanyama (95%) est devant LeBron James (92%), Kevin Durant (88%) et Stephen Curry (85%). Anthony Edwards (91%) s’intercale aussi dans votre classement. D’après vos votes, les titulaires à l’Ouest seraient donc Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards, LeBron James, Victor Wembanyama et Nikola Jokic !

Pour compléter la liste, en plus de Kevin Durant et Stephen Curry, on retrouve Anthony Davis (80%), Luka Doncic (63%), Ja Morant (62%), Kyrie Irving (53%) et Alperen Sengun (50%).

Ça parait pourtant difficile de penser que les Mavericks aient deux représentants au All-Star Game, surtout étant donné le nombre de matchs ratés par Luka Doncic. Difficile également de voir Ja Morant être choisi cette saison, alors qu’il a encore raté pas mal de rencontres, et que son coéquipier Jaren Jackson Jr. tient la baraque.

Les résultats complets