Face aux blessures, Ben Simmons a pensé à la retraite

Depuis son arrivée à Brooklyn début 2022, Ben Simmons a passé plus de temps à l’infirmerie que sur les parquets. Avant le début de saison, l’ancien All-Star n’avait ainsi disputé que 57 matches sur les 190 possibles avec deux passages sur le billard pour son dos.

La deuxième opération, effectuée en mars 2024, était une microdiscectomie partielle qui avait pour objectif de soigner ce nerf pincé au niveau des lombaires, qui lui provoquait des douleurs dans l’une de ses deux jambes. Alors qu’elle était censée être une libération, cette seconde opération en deux ans a surtout fait douter le joueur…

« Il y a eu des moments, l’été dernier, où je me disais que je ne savais pas si j’en étais capable. Que peut-être je devais arrêter de jouer », se souvient-il, ayant ainsi pensé à la retraite, à seulement 28 ans. « Je devais en parler et y réfléchir car, non seulement c’est dur physiquement, mais mentalement, c’est aussi compliqué de revenir d’une telle blessure, de faire deux rééducations deux étés de suite. »

Ben Simmons, profondément gêné par des hernies discales et des névralgies, a pris les choses « au jour le jour » et c’est ainsi, en plus de voir les effets positifs de cette seconde intervention chirurgicale, qu’il a réussi à trouver la motivation de continuer. Pour l’instant, ça tient puisque cette saison, il a disputé 30 matchs sur 46.

« Je ne pouvais pas m’arrêter, tout simplement, je n’allais pas le faire. Je voulais me battre. Je suis un compétiteur, qui aime jouer au basket, qui aime gagner », poursuit-il. « C’était mon moment de gagner. J’avais tellement perdu pendant deux ans et demi que je me disais que j’avais besoin de ça. »

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.3 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.6 8.8 7.7 2.6 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 2.9 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 15 24 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 2024-25 BRK 30 25 55.5 0.0 69.6 0.9 4.4 5.3 7.1 2.5 0.8 2.8 0.5 6.3 Total 362 32 56.0 13.9 59.1 1.7 5.9 7.6 7.4 2.8 1.5 3.1 0.7 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.