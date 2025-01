Comment Brian Keefe a transformé Kevin Durant en le critiquant

« Je vais essayer de m’abstenir, je sais à quel point cela le motive. » Avant d’affronter les Suns et Kevin Durant la nuit passée, Brian Keefe préférait jouer la carte de la prudence en n’allant pas « trashtalker » le phénomène d’en face. Ce dernier a tout de même marqué 29 points (11/19 aux tirs dont 5/8 aux tirs) et les Suns l’ont emporté.

Il faut rappeler que les deux hommes se connaissent très bien. Lorsque « KD » a été drafté par les Sonics en 2007, P.J. Carlesimo comptait le futur coach des Wizards dans son équipe. Keefe restera en poste à Seattle, puis à Oklahoma City jusqu’en 2014, avant de rejoindre les Knicks. Autrement dit, il connaît bien Kevin Durant.

« Il ne veut pas s’en attribuer le mérite, mais il m’a appris tout ce que je sais. Par rapport à l’approche des sessions de tirs, des entraînements, des matches, il a changé mon état d’esprit… Je lui dois beaucoup », assurait Durant en 2016.

« Kevin est très gentil de dire cela. Mais la vérité, c’est que j’ai plus appris à ses côtés », rétorque aujourd’hui le technicien de Washington, interrogé sur les fréquentes louanges de son ancien joueur.

Contribuer à son parcours

Dès 2014, l’année où il a obtenu son seul trophée de MVP, le futur joueur des Warriors avait mis en avant l’influence de l’assistant du Thunder sur lui, notamment après avoir été recadré après une série de défaites.

« Ça a probablement été la discussion la plus franche que j’ai jamais eue avec un de mes entraîneurs. Il m’a dit à quel point j’étais mauvais : dans mon attitude et dans mes gestes. J’ai alors décidé de me remettre en question et il avait raison. Je devais changer ma façon de penser et ma manière d’agir envers mes coéquipiers. Je devais tout changer », rapportait-il à l’époque.

Brian Keefe dit ne pas se souvenir de cet échange qui remonte à une décennie donc. Mais elle démontre que la relation instaurée avec ses joueurs lui permet d’avoir ce genre de conversations honnêtes. « Vous essayez d’apprendre à connaître les gens pour ce qu’ils sont, d’où ils viennent. J’accorde de l’importance à ces choses », assure le technicien également passé par les Lakers et les Nets.

Celui-ci, de sa propre échelle, a ainsi contribué à faire de Durant le joueur qu’il est devenu par la suite. « Le fait que j’aie pu participer à ce cheminement avec lui pendant sept ans, observer ces leçons et voir comment il les a vécues : c’est quelque chose que je n’oublierai jamais », termine-t-il.