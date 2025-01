Quand Franz Wagner égale un record de Tracy McGrady !

Franz Wagner n’a pas inscrit 13 points en 35 secondes pour sauver le Magic cette nuit face aux Pistons. Dans une rencontre très accrochée, toute proche de dégénérer, l’ailier allemand a survolé le dernier quart-temps en plantant 25 de ses 32 points ! Il égale ainsi un record de franchise, détenu par Tracy McGrady, pour le plus grand nombre de points dans un quart-temps.

« C’est ce que font les meilleurs joueurs », explique Jamahl Mosley après la victoire de samedi. « Entre Paolo et Franz, c’est ce qu’ils sont capables de faire lorsqu’ils se donnent à fond et qu’ils s’investissent. Ils travaillent très dur. Ce sont de purs professionnels qui veulent faire les choses comme ils font. La volonté et la nature compétitive de ces deux jeunes hommes sont absolument incroyables et cela se répercute sur le reste de l’équipe. »

Le Magic restait sur cinq défaites de suite

Au début du 4e quart-temps, et alors que son temps de jeu est limité par le staff, Franz Wagner a demandé à son coach de rester sur le terrain. Aux côtés de Paolo Banchero et Jalen Suggs, Wagner va alors prendre le match à son compte, et le Magic signer un 20-4 pour prendre les commandes. Un coup de chaud qui va permettre à Orlando de renouer avec la victoire après cinq revers de suite.

« C’était vraiment un test de caractère pour nous tout au long de la journée », rapporte Wagner après ce succès face à l’équipe surprise de la conférence Est. « Toute la journée et pendant la séance d’entraînement, nous avons fait preuve d’un superbe état d’esprit et d’une grande concentration. Même pendant les trois premiers quarts-temps, lorsque tout n’allait pas comme nous le souhaitions. C’est ce qui fait qu’une bonne équipe est capable de se battre dans ces moments-là. Je pense que nous avons fait preuve de caractère aujourd’hui. Nous devons continuer à le faire. »

Un duo qui se tire vers le haut

Le duo Banchero-Wagner de retour sur les parquets, le Magic va pouvoir reprendre sa marche en avant, et la reprise de cette 6e place va faire du bien au mental. « Il faut savoir se faire violence », rappelle Banchero. « Franz et moi nous imposons à nous-mêmes et à l’autre un niveau incroyablement élevé. Lorsque nous ne sommes pas performants, je pense que nous le prenons très mal. Je remercie l’entraîneur de nous avoir prévenus qu’en revenant de blessure, comme c’est le cas pour nous, tout ne se passera pas forcément comme nous le souhaitons. Cela peut varier d’un match à l’autre. Le fait qu’il nous ait donné cette information a un peu changé notre état d’esprit et nous a permis de dépendre les uns des autres, de nous entraider et de nous appuyer les uns sur les autres ».