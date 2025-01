Le MVP de la nuit | Josh Hart triplement efficace

Sans faire de bruit, Josh Hart s’invite cette saison dans le Top 5 au classement des triple-double ! Cette nuit, l’arrière-ailier des Knicks signe son 6e triple-double de la saison, et seuls trois joueurs en ont réalisé davantage cette saison : Nikola Jokic (20), LeBron James (9) et Cade Cunningham (7). Dans la large victoire face aux Kings, le couteau-suisse des Knicks compile 20 points, 18 rebonds et 11 passes, et c’est lui qui avait donné le ton à la rencontre avec ses rebonds et ses passes dans le premier quart-temps.

Le plus fou, c’est qu’il ne s’était pas échauffé, et qu’il était très incertain avant la rencontre à cause d’une douleur à un genou. « Tout le crédit en revient à Tom Thibodeau » répond Hart après son 12e triple-double en carrière, tous réalisés avec les Knicks. « Il me met en position de réussir, et je pense que c’est toujours une bonne combinaison lorsqu’un joueur et un coach ont la même folie. Vraiment, je dois lui donner beaucoup de crédit pour la réussite depuis que je suis arrivé ici. »

Thibodeau l’adore

Avec 18 prises, dont 7 offensives, Hart termine à un rebond de son record en carrière, et il compense son manque de taille par la lecture des trajectoires et son timing. En attaque, il casse les lignes, et il a été le premier à déjouer la zone tentée par les Kings.

« Ce n’est pas uniquement ses rebonds » souligne Thibodeau. « Il fait tout ce dont on a besoin dans un match… Il se bat, il a du coeur, il a de la dureté. Il comble les brèches et crée du jeu. C’est un incroyable créateur, surtout lorsque l’adversaire essaie de priver Jalen de ballon. Il lit bien le jeu et si quelqu’un est démarqué, il lui donnera le ballon. C’est vraiment simple, mais lorsqu’on joue comme ça, il se passe toujours des choses bien. »

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.1 6.0 7.2 4.1 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2023-24 NYK 81 33 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NYK 44 38 55.7 36.2 81.4 2.2 7.4 9.6 5.6 2.7 1.5 2.0 0.3 14.0 Total 497 30 46.9 34.5 75.6 1.2 5.6 6.8 3.0 2.3 1.0 1.3 0.3 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.