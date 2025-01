Nikola Jokic fait vraiment la totale aux Kings !

La course au MVP va être passionnante jusqu’au bout si, soir après soir, Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic repoussent les limites de l’excellence. Au lendemain du record en carrière de SGA (54 points), le triple MVP a répondu avec un 5e triple-double de suite. Et quel triple-double ! 35 points, 22 rebonds et 17 passes !!! Face à lui, il y avait pourtant Domantas Sabonis.

Après leur victoire de la veille à l’arraché face aux Warriors, les Kings étaient clairement fatigués, et les Nuggets n’auront été menés au score que l’espace de 40 secondes. C’était au milieu du premier quart-temps, en sortie de temps-mort, après un panier à mi-distance de Domantas Sabonis (19-17). Ensuite, les deux coaches vont ouvrir leurs bancs, et Jokic va distribuer le jeu à merveille, qu’il s’agisse de trouver Russell Westbrook à 3-points ou d’envoyer Peyton Watson au dunk. Résultat, les Nuggets prennent 11 points d’avance (40-29), et Jokic est déjà tout proche du triple-double : 9 points, 7 rebonds et 7 passes.

Comme Jamal Murray s’y met aussi, et que Peyton Watson contre tout ce qui s’approche du cercle, les choses se compliquent encore davantage pour les Kings (52-38). Les jambes sont lourdes à Sacramento, à l’image de ce coast-to-coast de Murray qui va tranquillement au lay-up (66-48). Christian Braun l’imite avec un gros dunk sur contre-attaque. Les Kings à la rue, et à la pause, les Nuggets mènent de 22 points (74-52).

Le furieux comeback des Kings

Au retour des vestiaires, il y a un semblant de révolte avec un 7-0 signé du trio DeRozan-Murray-Sabonis pour revenir à -15. Mais Jokic poursuit son entreprise de démolition, et sur un simple passe-et-va avec Michael Porter Jr, il valide déjà son triple-double (91-73). Mieux, il boucle le quart-temps sur un panier au buzzer à 20 mètres !!! Sur le banc des Kings, les joueurs sont à la fois dépités et émerveillés.

Avec 25 points d’avance, les Nuggets peuvent voir venir, et le problème, c’est qu’ils vont carrément s’arrêter de jouer ! Face aux Kings version Doug Christie, c’est dangereux et en quatre minutes, les remplaçants de Sacramento vont signer un 14-0 pour revenir à -11 (110-99).

Mike Malone n’a pas d’autre choix que de remettre en jeu Jokic. Mais la dynamique est clairement du côté des Kings, et Doug McDermott plante un 3-points pour passer sous la barre des 10 points (122-113). A trois minutes de la fin, la Ball Arena commence à trembler. D’autant plus que McDermott est déchaîné, et qu’il n’y a plus que cinq points d’écart à 48 secondes de la fin. Mais Jokic rassure ses fans avec ses lancers-francs, et Denver s’impose 132-123.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jokic, Jokic, Jokic… Qu’écrire de plus sur Nikola Jokic, qui signe son 5e triple-double de suite, et c’est l’une des plus grosses performances de sa carrière avec 35 points, 22 rebonds et 17 passes. C’est son 20e de la saison, et pour la 14e fois, il l’avait déjà bouclé après trois quart-temps.

– Une vraie bombe ! Nikola Jokic est le joueur qui tente le plus de tirs de son propre camp, et c’est la première fois qu’il en réussit un. Selon les statisticiens de la ligue, il était à 20 mètres au moment où le ballon a quitté ses mains.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.