Rudy Gobert attendu au rebond

Il y a quelques jours, Anthony Edwards lâchait : « Il y aurait deux choses : les écrans-retards et les débuts de matchs. Le cinq majeur. Nous sommes affreux. Chaque match. On arrive sur le terrain sans énergie et ce sont les remplaçants qui rentrent et nous donnent de l’énergie. Les titulaires doivent rentrer sur le terrain avec de l’énergie. Ils doivent rentrer comme s’ils avaient envie de jouer au basket, comme s’ils aimaient le basket. Et on doit aller au rebond. En attaque, on doit s’y jeter, et en défense, on doit contrôler nos joueurs ».

Et c’est vrai que les Wolves ont perdu de leur superbe dans le domaine des rebonds cette saison. Alors qu’ils récupéraient ainsi 58.4% des shoots ratés la saison dernière, se plaçant à la 6e place de la ligue, ce pourcentage a chuté à 55.2% pour la saison en cours, ce qui fait de Minnesota la 22e équipe dans le domaine…

Une chute en partie liée à la baisse d’efficacité de Rudy Gobert dans le domaine. Le Français ne capte plus « que » 11.1 rebonds par match cette saison, soit sa pire moyenne depuis sa seconde saison dans la Grande Ligue.

La pire saison de Rudy Gobert au rebond

Si on pondère par rapport au temps de jeu, c’est même sa pire saison en carrière au rebond, avec seulement 15.3 rebonds sur 100 possessions, contre 22.6 dans sa meilleure campagne, en 2021/22 dans l’Utah !

« Je dois faire mieux. Arrêter de trop réfléchir » répond le Français, alors que son coach lui a publiquement demandé de se bouger. « Il faut juste que je m’y jette. Parfois, je pense trop, et ça me sort du truc. Je suis distrait, avec les gens qui me disent ce que je devrais faire au rebond. Il faut que je refasse confiance à mon instinct. »

Même si le pivot tricolore explique que le style actuel en NBA tend à modifier les trajectoires habituelles.

« On est distrait et parfois un peu en retard, alors qu’ils sont importants pour nous. Les équipes shootent beaucoup de 3-points, et ça fait des rebonds longs. C’est un sujet d’amélioration pour nous, parce qu’on doit les récupérer. C’est une part importante de notre défense, et si on l’améliore, ça améliorera aussi notre défense. »

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 MIN 44 33 64.2 0.0 68.7 3.2 6.9 10.2 1.7 2.5 0.6 1.4 1.5 10.2 Total 801 31 65.4 0.0 64.1 3.3 8.3 11.7 1.3 2.7 0.7 1.6 2.1 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.