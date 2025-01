Norman Powell assume sa formule « d’addition par soustraction »

LeBron James, Stephen Curry ou Donovan Mitchell sont moins prolifiques au « scoring » que lui cette saison. Sur ESPN, on ne manque pas de mettre en avant ce rapport de force pour appuyer indirectement la candidature All-Star de l’invité du jour : Norman Powell.

Vingtième scoreur de la ligue avec un peu moins de 24 points de moyenne, soit un peu plus que les trois titulaires cités plus haut, l’ailier des Clippers réalise la meilleure saison de sa carrière. Une production en hausse de près de 10 unités par rapport à la saison passée, qui lui permet d’être désormais leader offensif de l’une des équipes surprises à l’Ouest.

La dernière intersaison des Clippers est pour beaucoup dans l’évolution de son statut. Paul George parti vers les Sixers, Norman Powell s’attendait logiquement à gagner en responsabilité. À l’époque, il avait qualifié le départ de « PG » « d’addition par soustraction ».

« Tout le monde m’est tombé dessus pour mon ‘addition par soustraction’, mais cela concernait tout le monde, pas seulement moi. Les gars veulent une opportunité de montrer ce qu’ils peuvent faire. Avec les départs de PG et de Russ (Russell Westbrook), ça nous a permis de le faire. Pour moi en particulier, étant capable d’assumer ce rôle que j’ai toujours visé, d’être le première ou deuxième option chaque soir et jouer mon jeu ».

Paul George ne l’avait pas mal pris

Un moyen pour lui de rappeler que son expression n’avait pas vocation à piquer son ancien coéquipier. Ce dernier ne l’avait d’ailleurs pas mal interprété. « Je n’ai pas pris ses commentaires comme une attaque, comme quelque chose de vexant ou négatif, c’est la stricte vérité. Le fait que je sois parti lui donne des opportunités, il se défonce, il a l’air en forme, il est super efficace, ils ont besoin qu’il fasse ce qu’il fait en ce moment ou bien ils n’ont aucune chance », avait tempéré Paul George à la mi-novembre.

Un Paul George qui, dans un drôle de croisement des courbes, connaît cette saison une dynamique opposée à celle de son ancien coéquipier : avec 17 points de moyenne, il signe sa saison la plus médiocre depuis ses années dans l’Indiana et n’a aucune chance d’être convoqué une 10e fois au All-Star Game.

Dans sa 10e saison dans la Grande Ligue, Norman Powell doit, lui, encore patienter avant d’être fixé sur son sort étoilé. Il assure n’avoir jamais douté de ses capacités et avoir démarré la saison avec un objectif en tête : « Prouver que tout le monde avait tort. »

« J’ai une mentalité d’outsider, je le dis depuis le début de l’année, on a un groupe de gars qui ont eu leur propre histoire à devoir faire leurs preuves et conserver leur temps de jeu dans la ligue. On a des gars qui vont saisir l’opportunité, élever leur niveau de jeu », termine ainsi Norman Powell.

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 15 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 19 48.3 40.0 82.7 0.3 2.0 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 * All Teams 69 32 47.7 41.1 87.1 0.6 2.5 3.1 1.9 2.3 1.2 1.7 0.3 18.6 2020-21 * TOR 42 30 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2020-21 * POR 27 34 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2021-22 * All Teams 45 32 46.1 41.9 81.1 0.4 2.8 3.2 2.1 2.4 0.9 1.5 0.5 19.0 2021-22 * POR 40 33 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.0 2.3 1.0 1.6 0.4 18.6 2021-22 * LAC 5 25 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2022-23 LAC 60 26 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 36 33 49.0 43.3 83.4 0.3 3.1 3.4 2.2 1.9 1.4 2.2 0.1 23.7 Total 593 24 47.1 39.9 82.8 0.4 2.3 2.7 1.5 1.9 0.8 1.3 0.3 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.