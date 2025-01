Presque deux ans plus tard, Victor Oladipo pense toujours à la NBA

Et si Victor Oladipo ne s’était pas blessé, où en serait-il aujourd’hui ? Serait-il une star de la NBA ? Ses fans peuvent se poser la question puisque l’arrière a été fauché par les blessures en pleine ascension. Il sortait d’une saison 2017/18 très réussie avec Indiana : 23.1 points de moyenne, meilleur intercepteur de la ligue, All-Star pour la première fois et même élu meilleure progression.

Puis, en janvier 2019, il se blesse au tendon du quadriceps droit. Rebelote en mai 2021, avec la même blessure ! C’est déjà beaucoup, mais ce n’est fini puisque, en avril 2023, sous les couleurs de Miami, pendant les playoffs, il se rompt le tendon rotulien du genou gauche… Ce fut alors son dernier match en NBA.

Il travaille physiquement

Alors qu’il a joué seulement 102 matches depuis 2019 et que ses plus années, entre 27 et 30 ans, ont été plus que freinées par les blessures et les opérations, l’arrière n’a pas totalement fait une croix sur un possible retour, à l’instar d’un John Wall. Mais est-ce vraiment possible ?

« Vu ce que je suis devenu, je ne sais pas si je changerais mon chemin ou ce que j’ai traversé. Cela m’a motivé à être encore plus fort que je ne l’aurais imaginé », explique-t-il au Bleacher Report, ayant accepté d’avoir été frappé ainsi par les soucis physiques. « Depuis ce moment-là, j’ai grandi, je suis devenu plus fort mentalement et physiquement. J’avance à mon rythme. J’ai décidé de m’écouter pleinement, de rester patient et de comprendre que c’est mon fardeau à porter. »

Victor Oladipo (32 ans) a donc passé beaucoup de temps à Houston l’année dernière pour consulter des médecins et des coaches personnels afin de préparer son retour en NBA. Avec l’idée de montrer aux jeunes joueurs que tout est possible, malgré les coups durs, et aussi de ne pas laisser les blessures décider de sa fin de carrière.

Il s’est ainsi rapproché, depuis quatre mois, de Dave Alexander, un préparateur physique qui a bossé avec les plus grands ces dernières années, comme LeBron James, Dwyane Wade, Chris Paul ou Devin Booker, et qui a déjà connu l’ancien joueur d’Indiana, après la saison 2017/18. Il aurait perdu six kilos et progressé sur le plan physique. Il ne lui reste plus qu’à reprendre de manière plus intense le cinq-contre-cinq à l’entraînement.

« Faire ce que j’ai fait, ce n’est pas pour les faibles »

De quoi séduire une franchise ? Son agent indique que, depuis deux ans, Cleveland, Detroit, Milwaukee et Washington ont passé des coups de fil pour se renseigner.

« Son expérience de la vie peut aider quelqu’un. C’est un super pouvoir à avoir dans le vestiaire », estime Nieman Johnson. « C’est un élément clé qu’il a ajouté. Je pense qu’il serait un excellent mentor pour les jeunes joueurs à ce stade de sa carrière. »

Il pourrait donc surtout être un excellent mentor, avec sa force de caractère. « Faire ce que j’ai fait, ce n’est pas pour les faibles », juste l’ancien joueur. « La patience est aussi la clé. Tout ce que je dois faire, c’est m’écouter et écouter mon corps. Je fais simplement confiance au processus. Et c’est vraiment tout ce que je fais. Quand on est opéré trois fois, on doit puiser au plus profond de soi-même. Ça m’a donné de l’énergie. »

Sauf que cette opportunité arrivera-t-elle ? John Wall, malgré quelques tests, n’a pas réussi à convaincre une seule franchise de miser sur lui. L’ancien double All-Star doit se préparer aussi à la déception.

« Je ne veux pas perturber mon imagination pour l’instant, mais lorsque le moment sera venu, je vais certainement m’asseoir avec mon équipe et voir qui pourrait être intéressé par ma présence dans un groupe. J’attends ce moment avec impatience », conclut-il.