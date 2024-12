La porte de la NBA étant toujours fermée, John Wall se teste en consultant TV

Il y a un an, on apprenait que John Wall et Austin Rivers avaient organisé un « workout » devant une dizaine de franchises en marge du « G-League Winter Showcase » afin de montrer qu’ils étaient toujours en mesure d’avoir un rôle en NBA, en vain.

À l’époque, Austin Rivers avait déjà franchi un pas dans « l’après carrière » en tant que consultant ESPN. Cette année, John Wall a fait son retour à Orlando, non pas pour jouer, mais pour passer lui aussi cette étape.

Engagé en tant que consultant pour un « one shot », le meneur vétéran, cinq fois All-Star de 2014 à 2018, a commenté deux matchs de suite, dont l’opposition entre les Iowa Wolves et le Sioux Falls Skyforce, et cette nouvelle aventure semble lui plaire. C’est après s’être rendu compte qu’il parlait beaucoup avec ses amis devant des matchs à la télévision que le déclic s’est produit. Pourquoi pas une reconversion en tant que commentateur ?

Sa grande première a donc eu lieu ce week-end, et l’intéressé a visiblement apprécié, à décortiquer chaque action et apporter son point de vue, le tout pendant près de cinq heures de direct.

Le terrain ou le micro ?

« Je serai toujours critique envers moi-même. Je peux devenir bien meilleur. J’apprends de plus en plus, mais pour moi, parler de basket, c’est ce que j’adore faire. C’est ce que je fais quand je suis à la maison avec mes amis et mes enfants », a-t-il déclaré. « L’an dernier, j’étais là pour faire des « workouts » pour quelques équipes. J’étais sur le terrain d’à côté, à bosser avant les matchs. C’était fun ».

Même s’il n’a pas encore officiellement annoncé sa retraite de joueur et garde toujours un mince espoir qu’on fasse appel à lui, tout tend à penser qu’on ne le reverra plus sur un terrain, en NBA du moins. Depuis qu’il s’est rompu le tendon d’Achille en 2019, il n’a disputé que 74 matchs en NBA, aux Rockets et aux Clippers.

Surtout, son dernier match officiel remonte au 13 janvier 2023, soit bientôt deux ans. Cette reconversion en vue semble donc comme une possible prochaine étape pour lui, même s’il garde un mince espoir de revoir un jour les parquets, s’entraînant toujours au sein des installations de l’université de Miami. Après tout, il n’a « que » 34 ans…

« Je fais tout mon possible pour prendre soin de moi, mais les blessures font toujours partie du jeu. Bien sûr que j’y pense, à ces moments que j’ai vécus, que j’ai appréciés. J’en deviens frustré parfois. Mais Dieu ne laisse rien au hasard », a-t-il ajouté avant d’évoquer la possibilité d’une dernière danse en tant que joueur. « C’est quelque chose qui signifierait énormément pour moi. Tu veux pouvoir partir comme tu l’as décidé, et c’est ce que je veux. Si je peux jouer un dernier match, je veux pouvoir quitter le terrain à ma façon ».