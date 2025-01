Le MVP de la nuit | Jaren Jackson Jr, l’année de la revanche

Alors que Ja Morant continue de rater des rencontres, les Grizzlies continuent de gagner. Face aux Pelicans, ils enchaînent ainsi une cinquième victoire de suite, pour pointer à la 3e place de l’Ouest (30 victoires – 15 défaites).

Notamment grâce à un Jaren Jackson Jr. qui assume de mieux en mieux son rôle de leader…

« Évidemment, on sait qu’on est meilleurs quand il (Ja Morant) est sur le terrain. Sa capacité à prendre le contrôle des matchs, c’est dingue. Mais quand il n’est pas là, on doit s’appuyer sur ce qu’on travaille tous les jours, et durant l’été » explique ainsi « JJJ ». « Et ça marche pour tout le monde. Tous les gars ont haussé leur niveau de jeu, et on ne sait jamais qui va briller.

D’abord passeur en première mi-temps, alors que La Nouvelle-Orléans faisait la course en tête, l’intérieur a pris le match à son compte après la faute, combinant bien avec Desmond Bane pour faire la différence pour Memphis.

Il finit avec 29 points à 10/16 dont 5/9 de loin, 7 passes et 5 rebonds en 32 minutes. Qu’est-ce qui le motive cette saison ? Ce sentiment amer de la dernière saison gâchée par les blessures, et le long été qu’il a passé à ruminer toutes les lourdes défaites subies la saison dernière, alors qu’il était l’un des seuls Grizzlies encore debout…

Jaren Jackson, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MEM 58 26 50.6 35.9 76.6 1.3 3.4 4.7 1.1 3.8 0.9 1.7 1.4 13.8 2019-20 MEM 57 29 46.9 39.4 74.7 1.0 3.6 4.6 1.4 4.1 0.7 1.7 1.6 17.4 2020-21 MEM 11 24 42.4 28.3 83.3 1.5 4.1 5.6 1.1 3.8 1.1 1.4 1.6 14.4 2021-22 MEM 78 27 41.5 31.9 82.3 1.5 4.3 5.8 1.1 3.5 0.9 1.7 2.3 16.3 2022-23 MEM 63 28 50.6 35.5 78.8 1.7 5.0 6.8 1.0 3.6 1.0 1.7 3.0 18.6 2023-24 MEM 66 32 44.4 32.0 80.8 1.3 4.2 5.5 2.3 3.6 1.2 2.4 1.6 22.5 2024-25 MEM 43 29 49.4 34.5 78.5 1.5 4.8 6.3 2.2 3.3 1.4 2.2 1.6 22.7 Total 376 29 46.5 34.5 79.4 1.4 4.2 5.6 1.5 3.6 1.0 1.9 2.0 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.