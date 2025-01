Quelle place pour Nikola Jokic parmi les tirs les plus lointains de l’histoire ?

Comme on envoie une boulette de papier à la poubelle. Voici à peu près comment Nikola Jokic a marqué un panier qui restera certainement comme un des plus fous de cette saison. Le pivot des Nuggets, au cœur d’une soirée gargantuesque à 35 points, 22 rebonds et 17 passes décisives passés aux Kings, a marqué à la sirène du troisième quart-temps depuis son camp, et même de sa propre ligne à 3-points ! Le tout dans le plus pur style Jokic avec une nonchalance et une décontraction absolue, sans la moindre effusion de joie.

« Je savais que cela allait rentrer » a-t-il réagi juste après le match, dans un léger sourire. « C’était tout droit vers le panier. Je me suis dit ‘cela va probablement tomber dedans’. La trajectoire était plutôt bonne. Ce n’est pas un tir à haut pourcentage, mais je l’ai tenté dans l’espoir de le mettre. Qui sait ? Peut-être que cela va rentrer. Ce sont trois points. Je pense que cela peut nous aider. »

La première prière exaucée de sa carrière

Il y aurait pourtant eu de quoi célébrer, comme tout le reste de la Ball Arena autour de lui. Nikola Jokic a réussi la première « prière » de sa carrière selon les critères de Basketball Reference, à savoir des tirs pris au-delà de la ligne médiane. Une catégorie dont il est le numéro un pour ce qui est des tentatives depuis le début de saison (10) devant Mikal Bridges (8), Tyrese Haliburton (6), Coby White (6) et Fred Van Vleet (5).

« Il était passé proche de le mettre plusieurs fois cette saison, donc quand le ballon a quitté sa main, j’ai pensé qu’il y avait une chance… Et puis boom ! » en rigole Russell Westbrook.

Avec ce shoot ahurissant, le Serbe devient le sixième joueur de la saison à réussir un tir depuis son propre camp avec Scoot Henderson (Rockets), Jake LaRavia (Grizzlies), A.J. Green (Bucks), Jalen Smith (Bulls) et bien sûr Trae Young, dont la tentative avait offert la victoire au buzzer contre le Jazz. Loin derrière les records historiques de Stephen Curry et Jamal Crawford, numéros un des annales de la NBA (depuis que la ligue répertorie les distances des tirs) avec six paniers réussis depuis leur propre camp, toujours selon Basketball Reference.

Le tir « ave maria » de Nikola Jokic pourrait même rentrer dans le Top 10 des tirs les plus lointains réussis dans l’histoire de toute la NBA. Mesuré officiellement par la ligue à 20m10 du panier, il y a fort à parier que cette mesure soit réévaluée. Le triple MVP décoche son ogive au même niveau que sa propre ligne des lancers-francs, située à 21,3 mètres du panier de l’autre côté du terrain, en étant sur le côté du parquet. Ce qui pourrait lui permettre de se glisser au milieu de la hiérarchie des prières les plus lointaines.

Même si celle-ci doit être prise avec des pincettes, car les distances mesurées semblent parfois aléatoires…

Le Top 10 de tirs réussis les plus lointains

1) Baron Davis : 27,1 mètres avec les Hornets, le 17/02/2001 contre les Bucks

2) Norm Van Lier : 25,6 mètres avec les Bulls, le 19/01/1977 contre les Spurs

2) Magic Johnson : 25,6 mètres avec les Lakers, le 23/04/1987 contre les Nuggets

4) LeBron James : 25,3 mètres avec les Cavaliers, le 3/01/2007 contre les Celtics

5) Herb Williams : 24,7 mètres avec les Pacers, le 8/01/1986 contre les Kings

6) Ziaire Williams : 24 mètres avec les Grizzlies, le 22/01/2023 contre les Suns

7) Zoran Planinic : 23,5 mètres avec les Nets, le 9/11/2005 contre le Jazz

8) Vince Carter : 22 mètres avec les Grizzlies, le 19/02/2006 contre les Wolves

8) Darius Miller : 22 mètres avec les Pelicans, le 28/04/2018 contre les Warriors

10) Andre Drummond : 21,6 mètres avec les Pistons, le 2/02/2016 contre les Raptors

Parmi les quelques shoots de très, très loin marquants, Jae Crowder avait, lui, réussi bien malgré lui un tir de plus 28,6 mètres en manquant une remise en jeu depuis sa propre ligne de fond, qui avait fini sa course dans le cercle et n’avait pas validé bien sûr. Le panier de la gagne le plus lointain de l’histoire de la NBA reste propriété de Devonte Graham, auteur d’un buzzer beater de 19,8 mètres avec les Pelicans contre le Thunder le 16 décembre 2021.

Petit cadeau bonus, les dix shoots les plus lointains des dix dernières années :