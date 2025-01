Un match référence pour la défense des Lakers

« Est-ce qu’un match comme celui-ci contre les Celtics… ? » « Non ! », coupe d’emblée LeBron James en se projetant sur la question au sujet de la portée de cette victoire. « C’est sûr que non. Je peux sentir l’enthousiasme dans votre voix. J’ai entendu cette question beaucoup trop de fois dans ma carrière. Absolument pas, ce n’est qu’un match », se détache-t-il.

Ce dernier préfère relativiser, même si les Lakers et lui peuvent afficher plus d’un motif de satisfaction après ce succès très autoritaire face aux champions en titre. À l’issue de la rencontre, un mot revient beaucoup dans la bouche des vainqueurs : défense.

« Les coaches nous ont bien préparés à affronter ces gars. Ils ont beaucoup de joueurs d’isolation, capables de marquer. On en avait parlé ces derniers jours », rapporte Anthony Davis sur le fameux plan de jeu imaginé en amont de la rencontre.

« C’est l’un de nos meilleurs matchs, si ce n’est le meilleur, en termes d’exécution de notre plan de jeu défensif. Dans le fait de ne pas surréagir en voyant (Kristaps) Porzingis mettre plusieurs ‘turnaround jumper’. À cause de la façon dont on voulait défendre sur eux, cela a également exigé beaucoup de présence sur le porteur, de rester devant, forcer les tirs en sortie de dribble », analyse JJ Redick.

Son équipe a effectivement eu du mal à contenir au poste le géant letton d’en face dans les premières minutes de la rencontre, en plus de subir l’adresse longue distance de Jaylen Brown. Mais en changeant énormément en défense, les Lakers ont perturbé des Celtics à la peine pour générer de bons tirs.

Hormis Porzingis, des titulaires à la peine

« On était face au ballon en les obligeant à nous marquer par-dessus. C’était ce qu’on voulait faire. C’est tout à l’honneur de mon staff évidemment, pour avoir discuté de ça les 24 dernières heures. C’est tout à l’honneur de nos gars d’avoir suivi ce plan à un niveau élevé », poursuit JJ Redick.

Son équipe a contenu les Celtics sous la barre des 100 points – seulement la 4e fois cette saison qu’ils n’atteignaient pas cette barre (quatre défaites) – avec seulement 38.5% de réussite aux tirs, leur 2e pire pourcentage de la saison. Une sacrée performance quand on sait que les hommes de Joe Mazzulla évoluaient au complet cette nuit.

Seulement entre un Jrue Holiday clairement diminué (3 points à 1/6 aux tirs), un Derrick White à côté de son basket (3 points à 1/5), un Jayson Tatum en petite forme (16 points à 5/12) ou un Jaylen Brown insistant à 3-points (17 points à 7/19 dont 3/9 de loin), les Celtics n’ont pas tenu le choc.

Même si l’entame de la seconde période leur a permis de revenir à 12 points. « Je n’ai pas aimé la façon dont on a démarré le troisième quart-temps, par rapport à notre rythme sur demi-terrain, c’était très lent. Mais, comme on défendait encore à un très haut niveau en défense, on a été en mesure de maintenir ce coussin de sécurité qu’on avait », se félicite encore JJ Redick dont l’équipe finira par s’imposer de 21 points.