Les Lakers torpillent des Celtics pourtant au complet

Le duel entre les deux franchises rivales historiques a tourné à la déconfiture pour les champions en titre. Ces derniers, qui l’avaient emporté la veille sur le parquet des Clippers, et qui récupéraient deux titulaires (Kristaps Porzingis et Jrue Holiday), n’ont pas su tenir le rythme imposé par les Lakers (117-96).

Ces derniers ont pu compter sur leur trio, LeBron James, Anthony Davis et Austin Reaves, tous à 20 points ou plus pour signer une première période de très haut niveau. En s’appuyant sur des relances incessantes, une sérieuse adresse à 3-points (11/20 à la pause) et quelques envolées au cercle d’un « King » qui refuse de vieillir, les locaux ont explosé la défense des Celtics. À la mi-temps, un écart conséquent était déjà creusé (67-48).

Les Celtics en plein doute

Les visiteurs ont eu l’occasion de revenir au score dans un troisième quart-temps beaucoup moins prolifique sur le plan offensif. Le trio Jayson Tatum – Jaylen Brown – Kristaps Porzingis a enchaîné quatre paniers à 3-points pour ramener l’écart à 12 points (74-62) alors que l’attaque des Lakers tournait soudainement au ralenti. Mais symbole d’une équipe en plein doute : Tatum puis Brown ont manqué à eux deux quatre lancers-francs de suite…

Alors que les deux équipes sont restées trois bonnes minutes sans marquer, les Lakers bénéficiaient encore d’une avance confortable à l’entame du dernier quart-temps (83-68).

L’entame des 12 dernières minutes allait être fatale aux Celtics. Portés par LeBron James et Austin Reaves, les Lakers ont signé un 9-0 d’entrée de jeu. Le très inspiré Gabe Vincent, à l’instar de son homologue Dalton Knecht, en remettait ensuite une couche à 3-points poussant Joe Mazzulla à prendre un temps-mort.

Après celui-ci, le coach a décidé de repartir avec un Jaylen Brown entouré de remplaçants et Jayson Tatum n’aura pas l’occasion de jouer l’ultime période. Malgré plusieurs tirs primés de Sam Hauser ou les points de Jaden Springer, le match était terminé.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le rythme imprimé par les Lakers. En raison d’un déficit de centimètres sur certains postes, les Californiens ont préféré faire parler un vieil adage : la vitesse bat la taille. Ainsi les Lakers ont accéléré le tempo à la moindre occasion. On pense à ce tir compliqué converti dans le trafic par Jayson Tatum suivi par une relance express de LeBron James qui a trouvé Gabe Vincent dans le corner à 3-points avant que la défense des Celtics n’ait eu le temps de se replacer. Les locaux ont signé plusieurs séquences du genre et dominé les débats en matière de points en contre-attaque (16 à 5).

– La faillite des arrières de Boston. Jrue Holiday n’est clairement pas apparu à 100% de ses moyens. Il a terminé avec seulement 3 points, tout comme Derrick White, auteur d’un « airball » derrière l’arc dans le 3e quart-temps. Leur remplaçant Payton Pritchard n’a pas été beaucoup plus heureux aux tirs. Les trois hommes ont terminé avec un piètre 4/23 aux tirs…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.