Le MVP de la nuit | Nikola Jokic dans la meilleure forme de sa vie

Les superlatifs manquent pour qualifier la saison exceptionnelle de Nikola Jokic. MVP en titre, le Serbe affiche les meilleurs stats de sa carrière, et cette nuit, dans la victoire face aux Kings, il a signé l’un de ses triple-double les plus impressionnants avec 35 points, 22 rebonds et 17 passes. Le tout à 12 sur 19 aux tirs avec 2 contres, pour une évaluation de 68. C’est déjà son 20e triple-double de la saison, et pour la 5e fois d’affilée, il avait déjà son triple-double en poche à la fin du 3e quart-temps.

« Je pense que je joue le meilleur basket de ma vie. Je me sens bien sur le terrain », réagit Jokic. « Je suis en forme. Le ballon rentre. Je me sens bien. Je peux avoir un impact sur le jeu à différents niveaux ».

Aucune réaction…

« Le ballon rentre », et même de très loin puisque Jokic a inscrit un panier à 20 mètres au buzzer du 3e quart-temps. C’est la première fois en carrière qu’il réussit un tel tir. « Ce n’est pas vraiment un shoot avec un pourcentage élevé, mais je l’ai pris pour le mettre » explique la superstar de Denver, tandis que Aaron Gordon le remercie pour sa seule passe décisive de la soirée.

Mais ne comptez pas sur Jokic pour en faire des tonnes… « Je ne sais pas pourquoi je n’ai pas davantage réagi… Comme CB (Christian Braun) lorsqu’il montre ses muscles après un dunk, ou comme DeAndre Jordan. Quoi qu’il fasse, il hurle vers le public. Il parle aux arbitres. Il parle au coach adverse. Il fait toujours quelque chose ! »

Jokic aurait pu aussi prendre Russell Westbrook comme exemple. Son nouveau coéquipier n’est jamais le dernier pour haranguer le public ou chambrer le banc adverse. Mais paradoxalement, il adore le flegme du Serbe. « Ce que j’ai préféré dans son panier, c’est son absence de réaction. Je l’adore pour ça » conclut Westbrook.