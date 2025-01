Une date de sortie officielle pour la Kobe 9 Elite Protro « Masterpiece »

Le « Nouvel an » chinois 2025 se rapproche mais Nike n’a pas attendu le 29 janvier pour lancer sa collection « Year of The Mamba », pour l’instant sur le continent nord-américain et en Chine. La ligne signature de Kobe Bryant est en tout cas à l’honneur avec une belle sélection de quatre modèles emblématiques.

On y retrouvait deux Kobe 5 assorties d’un serpent sur l’empeigne, une noir et or « Eggplant », que Myles Turner portait hier à Paris face aux Spurs, et une « University Red », uniquement prévue pour le marché chinois pour l’instant. La collection comprend également une Kobe 6 Kobe 6 « All-Star » en noir et blanc, annoncée pour le 13 février et donc une Kobe 9 Elite Protro « Masterpiece » dont la date de sortie est enfin connu.

La tige principalement en noir est complétée par des touches de vert fluo et de rouge, tandis que le « Swoosh » apparaît en blanc sur l’empeigne.

La Kobe 9 Elite Protro « Masterpiece » est donc attendue pour le 8 février prochain au prix de 240 dollars.

