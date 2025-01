Utilisé à dose homéopathique par Joe Mazzulla, Jaden Springer a explosé ses records de minutes (20) et de points (8) à l’Intuit Dome, la nuit dernière. C’est que les Celtics étaient en difficulté face à des Clippers pourtant décimés (Kawhi Leonard, James Harden, Norman Powell, Ivica Zubac, Nicolas Batum, et Kris Dunn absents).

En l’absence des cadres, c’est Kevin Porter Jr. qui faisait la chanson aux champions en titre, et l’entraîneur de Boston a donc décidé de miser sur l’impact physique de l’ancien Sixer pour bousculer les choses.

« Il a une capacité innée à influencer le jeu par son physique et sa défense. C’est ce dont le jeu avait besoin à ce moment-là. Leurs arrières étaient un peu trop à l’aise, et il a la capacité de vraiment changer le jeu de cette façon. Je lui tire mon chapeau. Je pense que l’une des meilleures choses que l’on puisse faire dans cette ligue est de se montrer à la hauteur quand on est appelé, quel que soit le moment, alors c’est tout à son honneur. »

Joe Mazzulla va ainsi lancer son arrière de 22 ans à quatre minutes de la fin du troisième quart-temps et il ne le sortira que deux secondes jusqu’à la fin, alors que le match est pourtant allé en prolongation…

Et le 3-points de la victoire en plus

« Allez sur le terrain et faire une différence. Défendre, jouer dur » explique Jaden Springer, interrogé sur ce qu’il voulait apporter. « C’est ce qu’ils m’ont demandé de faire, mes coéquipiers m’ont fait confiance toute la soirée et ils m’ont toujours encouragé. Donc merci à eux pour m’avoir soutenu tout ce temps. »

Avec ses 8 points et 4 interceptions, il a changé la rencontre, au point que Brian Scalabrine et les autres commentateurs de Boston ont parlé du « Jaden Springer Game ». Malgré tout, après Jrue Holiday, c’est cette fois Jaylen Brown qui a failli tout gâcher en multipliant les boulettes dans la dernière minute.

Mais les Celtics ont finalement arraché la décision en prolongation, avec un 3-points décisif de Jaden Springer à 34 secondes de la fin, devant le banc des Clippers.

« Ça fait du bien. JT (Jayson Tatum) m’a fait confiance et m’a donné le ballon et tout le monde est devenu fou. C’est un super sentiment, que mon équipe me soutienne, que Joe (Mazzulla) me fasse confiance. »

Jaden Springer Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 PHL 2 3 100.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 2022-23 PHL 16 6 48.6 40.0 75.0 0.4 0.5 0.9 0.5 0.9 0.4 0.2 0.2 2.6 2023-24 * All Teams 49 10 39.9 20.8 83.3 0.7 0.9 1.6 0.9 1.3 0.7 0.7 0.3 3.3 2023-24 * PHL 32 12 39.0 21.6 82.4 0.8 1.0 1.8 1.1 1.5 0.8 0.8 0.3 4.0 2023-24 * BOS 17 8 43.3 18.2 87.5 0.5 0.7 1.2 0.5 1.0 0.6 0.5 0.2 2.1 2024-25 BOS 19 4 26.7 0.0 70.6 0.2 0.5 0.7 0.4 0.6 0.2 0.1 0.0 1.1 Total 86 8 40.7 21.1 79.1 0.5 0.7 1.3 0.7 1.1 0.5 0.5 0.2 2.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.