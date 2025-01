Anthony Edwards continue de faire briller Adidas dans les hautes sphères de la NBA et la marque aux trois bandes le lui rend bien en faisant son maximum pour mettre la A.E. 1 en avant. Le modèle fait fort logiquement un carton, et sa version Low a également son petit succès, en témoigne la sortie à venir d’un nouveau coloris « Best of Adi 2.0 ».

Dans la lignée de la A.E. 1mid-top « Best of Adi », cette version 2.0 se présente avec une tige en noir et blanc simplement contrastée par une touche de gris à l’avant et les logos adidas et d’Anthony Edwards en rouge respectivement sur le talon et la languette.

La A.E. 1 Low « Best of Adi 2.0 » est attendue pour le 31 janvier aux Etats-Unis au prix de 110 dollars.

(Via NiceKicks)