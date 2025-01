Les Bucks, la 3e équipe de l’échange autour de Jimmy Butler ?

Avec les dernières manœuvres des Suns, la possibilité de voir Jimmy Butler rejoindre Phoenix semble de plus en plus réelle. Reste que le Heat n’est pas intéressé par Bradley Beal et son contrat…

Depuis le début, le scénario le plus crédible est donc un échange en triangle, dans lequel Jimmy Butler rejoindrait l’Arizona et Bradley Beal une troisième équipe, tandis que Miami récupèrerait de son côté des choix de Draft mais aussi des jeunes joueurs, ou au pire des contrats courts qui ne plomberaient pas les finances du club.

Selon The Athletic, les Bucks pourraient être cette troisième équipe susceptible de débloquer la situation.

Pat Connaughton transféré en amont ?

Le club du Wisconsin chercherait ainsi un joueur capable d’aider le duo Damian Lillard – Giannis Antetokounmpo, Bradley Beal ou Zach LaVine faisant partie des cibles potentielles !

Cela impliquerait le départ de Khris Middleton et son salaire de 31.7 millions de dollars (avec une « player option » de 34 millions de dollars pour l’année prochaine), qui pourrait rejoindre Miami. Mais cela implique d’abord que les Bucks manœuvrent de leur côté pour passer sous le « second apron », qui les bloque actuellement.

Pour cela, il faut absolument que le club dégage 6.5 millions de dollars de sa masse salariale et la solution la plus logique serait un transfert préalable de Pat Connaughton, de moins en moins utilisé cette saison. En se débarrassant de son salaire de 9.4 millions de dollars, vers une équipe ayant de la marge salariale ou des « trade exceptions », les Bucks pourraient ainsi monter des échanges avec plusieurs salaires.

Pour résumer, Jimmy Butler pourrait rejoindre les Suns, alors que Bradley Beal pourrait prendre la direction des Bucks, d’autant qu’il serait prêt à ne pas bloquer son transfert dans le Wisconsin via sa « no-trade clause », tandis que Khris Middleton irait au Heat. Mais cette solution n’est pas simple à mettre en place…