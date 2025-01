Toujours aucune date de retour pour Gregg Popovich

Les semaines passent, le milieu de saison vient d’être atteint et Gregg Popovich n’est toujours pas revenu sur le banc des Spurs. Alors qu’il va fêter ses 76 ans dans quelques jours, le coach a été victime d’un « léger AVC » début novembre 2024 et plus de deux mois après, un flou entoure toujours son possible retour.

« Il continue d’aller de mieux en mieux, mais je ne sais pas si on a un moyen de savoir précisément quand il reviendra », confesse RC Buford, directeur général des Spurs. « Prédire ce qui va se passer dépend simplement de l’évolution de sa rééducation. »

Impossible donc de savoir si le quintuple champion NBA retrouvera les bancs d’ici la fin de cette saison 2024/25. Heureusement pour la franchise texane, les choses se passent plutôt bien avec Mitch Johnson. En tout cas, l’équipe n’a pas plongé après le départ inattendu de Gregg Popovich et avec un bilan de 19 victoires pour 22 défaites en arrivant à Paris, elle reste dans la course pour le « play-in ».

Néanmoins, « Pop » n’est jamais loin. Il appelle ses joueurs après les matches et reste en communication constante avec Mitch Johnson. « Je l’ai vu assez souvent et nos conversations sont typiques de ce dont on avait parlé pour améliorer l’équipe. On parle du match qui vient d’arriver et également de l’avenir », livre le coach intérimaire.

« Je suis reconnaissant de ce qu’il fait. Il m’appelle après les matches, je lui parle et il me dit ce qu’il a vu », raconte Chris Paul. « J’apprécie encore plus cela car il n’est pas obligé de le faire. »