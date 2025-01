Gordon Herbert ou Quin Snyder sur le banc de l’Australie ?

Qui va succéder à Brian Goorjian sur le banc de l’Australie ? Sixièmes des Jeux olympiques, les Boomers sont à la recherche de la perle rare pour préparer le Mondial 2027 au Qatar et diriger Josh Giddey, Jock Landale ou encore Dyson Daniels, et la Fédération n’a que l’embarras du choix !

« Les candidatures sont nombreuses et nous apprécions l’intérêt et la qualité des candidats », a déclaré Jason Smith, le GM de l’équipe nationale. « Nous continuerons à faire preuve de diligence dans notre processus pour nous assurer que le prochain entraîneur des Boomers réponde à nos attentes et à nos aspirations pour l’avenir du programme. »

Parmi les techniciens qui font partie de la « short list », deux personnalités très connues avec Quin Snyder, l’actuel coach des Hawks, et Gordon Herbert, l’ancien entraîneur de l’Allemagne. Selon ESPN, l’actuel coach du Bayern Munich aurait déjà entamé des discussions avec la fédération.

Anciens assistants de l’Australie, Adam Caporn et Will Weaver (ex-Paris Basketball) font partie des noms couchés sur cette « short list ». Enfin, Dean Vickerman, coach du Melbourne United, est pressenti pour être le premier adjoint du futur entraîneur choisi.