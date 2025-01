Matas Buzelis rejoint Stephon Castle au Slam Dunk Contest

Le Slam Dunk Contest a perdu de son intérêt depuis quelques années, les stars évitant de s’y rendre. L’an passé, Jaylen Brown s’était pourtant prêté à l’exercice, sans grand succès. Et c’est donc Mac McClung, avec ses cinq petits matchs en NBA en carrière, qui est le double vainqueur en titre de la compétition…

Zion Williamson, Anthony Edwards et autre Ja Morant ne sont pas intéressés, et la Grande Ligue doit donc miser sur des jeunes joueurs. Et après Stephon Castle, ESPN annonce la présence d’un autre rookie lors du prochain concours de dunks, qui se tiendra au Chase Center, dans la nuit du samedi 15 février au dimanche 16 février.

Il s’agit de Matas Buzelis, le débutant lituano-américain des Bulls. En G-League, il avait montré qu’il avait du jump et du hangtime, ce qui est toujours précieux dans un concours de dunks.

On l’a aussi vu depuis ses débuts en NBA, notamment lors de ses démarrages ligne de fond mais, étant donné son temps de jeu et son rôle chez les Bulls, il n’a dunké que 18 fois depuis le début de la campagne !