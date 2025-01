Les Pistons se plaisent dans les environnements hostiles

Avec 14 victoires en 20 matchs, les Rockets affichaient l’un des meilleurs bilans à domicile de la ligue avant cette rencontre. Les Pistons n’ont pourtant souffert d’aucun complexe dans l’antre texane, pour venir s’y imposer sans contestation (96-107).

Alors qu’ils restaient sur deux revers de suite, à domicile (Pacers et Suns), les visiteurs ont attaqué d’entrée en claquant 40 points dans les 12 premières minutes. Tout était à refaire à la pause, mais dans le troisième quart-temps, un immense Cade Cunningham a pris les choses en main : 17 points des 33 points de son équipe.

Proche du triple-double (32 points, 9 rebonds et 7 passes), mais encore très dispendieux ballon en main (10 « turnovers »), le leader des Pistons a montré l’exemple sur le parquet des n°2 de l’Ouest pour signer un succès prestigieux qu’il a fallu aller chercher.

« (Les Rockets) représentent l’élite dans les efforts supplémentaires, et si vous ne dépassez pas leur effort, vous n’avez aucune chance. La façon dont (ses Pistons) ont rivalisé, ont égalé leur effort… Ils ont fait de l’excellent boulot en convertissant l’énergie des balles qui traînent, de la défense, des fautes offensives », énumère J.B. Bickerstaff.

Des références à l’extérieur

Ce dernier a été particulièrement impressionné par les efforts défensifs produits par son équipe, notamment en seconde période : seulement 39 points encaissés.

« C’est l’élite en matière de défense. Encore une fois, chapeau à nos gars, ils ont fait un sacré boulot ce soir », félicite le coach, dont la formation a par exemple limité Alperen Sengun à 11 points (5/14 aux tirs).

Une victoire col-bleu typique en somme. « On aime ce côté ‘grit and grind’. On aime quand les fans nous parlent mal, quand les chances sont contre nous. On doit faire mieux à domicile – le coach nous l’a dit il y a environ deux semaines. Il nous a dit qu’on était très bons à l’extérieur, mais qu’on doit assurer à domicile. On est meilleurs, mais on doit continuer à gagner à l’extérieur », vise Malik Beasley.

Les Pistons, qui affichent un bilan positif à 12 victoires pour 10 défaites loin de leurs bases, n’ont perdu qu’une fois à l’extérieur depuis la mi-décembre, à Denver. Et ont enchaîné des victoires sur le parquet des Suns, Lakers, Kings, Nets ou encore Knicks. Un beau tableau de chasse.

« Curieusement, nos joueurs s’épanouissent à l’extérieur. Quel que soit l’environnement dans lequel ils évoluent, cela souligne à quel point ce groupe est soudé. Ils aiment jouer dans des environnements difficiles. Ils aiment se retrouver dans une situation où c’est ‘Detroit contre tout le monde’. Lorsque c’est le cas, il semble qu’on soit à notre meilleur niveau », peut se frotter les mains JB Bickerstaff.

Detroit va poursuivre sa série de déplacements mercredi à Atlanta, avant de voyager à Orlando, Cleveland et dans l’Indiana.