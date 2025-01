Moses Moody, la terre promise au poste 4 ?

Lorsque Steve Kerr l’a envoyé sur le terrain au milieu du premier quart-temps, il y avait des centimètres dans la raquette d’en face : Rudy Gobert et Naz Reid. Kevon Looney est resté sur le premier, tandis que le nouvel entrant Moses Moody s’est occupé du second.

L’arrière évoluant aux Warriors venait de remplacer Gui Santos dans la raquette californienne. Une rotation peu habituelle pour lui, liée au fait de devoir compenser l’absence de Draymond Green. Ce dernier, qui venait de manquer trois matchs de suite, a quitté ses partenaires après 3 minutes de jeu face aux Wizards ce week-end en raison d’une gêne au mollet.

Depuis, Kyle Anderson ou Gui Santos ont comblé sur le poste d’ailier-fort dans le cinq. Derrière eux, et en l’absence de Jonathan Kuminga également, Moses Moody est responsabilisé. Dans le Minnesota, il a joué 25 minutes et a défendu sur Rudy Gobert et Julius Randle par séquence. Face aux Wizards, trois jours plus tard, il a joué 29 minutes et passé encore beaucoup de temps à l’intérieur.

« Moses semble vraiment se plaire à ce poste. C’est sa place. Il est à l’aise pour utiliser sa force et sa capacité à étirer le jeu », résume Steve Kerr, en ajoutant : « Si Draymond est absent pour un petit moment, c’est une bonne occasion pour Moses de jouer beaucoup au poste 4. »

Étirer le jeu en attaque

Le coach semble avoir apprécié les deux dernières sorties de son joueur de 22 ans qui a apporté 12 points (61.5% aux tirs dont 56% de loin) et 3 rebonds de moyenne sur ces matchs. Celui-ci compense son déficit de taille (1m96) face aux géants d’en taille grâce à son solide haut du corps.

« Il faut ‘bumper’ les gars, ils doivent sentir ma présence, en particulier en tant qu’intérieur de petite taille. J’ai appris ça de Loon », remarque Moses Moody, pour qui ce replacement ne change « pas grand-chose. Sur le plan défensif, cela peut changer par rapport au joueur sur lequel je suis. Mais en attaque, on est souvent quatre à l’extérieur. Donc le 3 et le 4 sont interchangeables. »

Cet ajustement n’est, selon lui, que le quotidien de la NBA à l’œuvre. « Différentes choses, différents scénarios, des gars entrent en jeu, d’autres sortent. On a parlé de cela au début de l’année, de la profondeur de l’équipe. C’est là que ça se voit. C’est là qu’on en a besoin », juge-t-il.

Alors Steve Kerr, qui a dû faire légèrement baisser le temps de jeu de son arrière cette saison, ne se prive pas. « Quand il est poste quatre, il peut étirer le jeu et attaquer les espaces. S’il est 4, il y a généralement des shooteurs autour de lui en 1, 2 et 3. Il y a donc de la place. Il a toujours donné le meilleur de lui-même dans ce rôle, où il se tient essentiellement à l’extérieur en attendant de shooter, en utilisant sa force et sa taille », analyse le coach.

Avec 39% de réussite à 3-points, son intérieur intérimaire n’a jamais été aussi adroit en carrière.

Moses Moody Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 52 12 43.7 36.4 77.8 0.3 1.2 1.5 0.4 0.8 0.1 0.2 0.2 4.4 2022-23 GOS 63 13 47.6 36.3 69.8 0.4 1.2 1.7 0.8 0.9 0.3 0.5 0.1 4.8 2023-24 GOS 66 18 46.2 36.0 78.5 1.0 2.0 3.0 0.9 1.4 0.6 0.7 0.4 8.1 2024-25 GOS 34 17 43.3 39.2 74.5 0.4 1.4 1.8 0.9 1.3 0.5 0.7 0.2 8.0 Total 215 15 45.5 36.9 75.5 0.6 1.5 2.1 0.7 1.1 0.4 0.5 0.2 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.