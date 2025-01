Kyle Kuzma refuserait-il encore un transfert cette année ?

« Il y a eu un moment où Dallas me voulait vraiment. Le président Michael Winger, qui ne voulait pas me transférer, est venu avec l’offre et m’a, en quelque sorte, laissé prendre la décision. Il m’a demandé ce que je voulais et j’ai répondu que je voulais rester et construire quelque chose ici. C’est comme ça que ça s’est terminé. » C’est ainsi que Kyle Kuzma racontait, en février 2024, son refus d’être transféré la saison passée.

Le joueur de Washington avait alors jugé que les Mavericks n’étaient pas des candidats crédibles pour le titre. Ils lui donneront tort, allant jusqu’aux Finals, tout en ayant très bien recruté avant la date limite, en faisant venir Daniel Gafford et PJ Washington.

Plus tard, avant le début de saison et pour justifier à nouveau son refus, qu’il ne regrettait pas, il estimait que les Wizards allaient dans le bon sens. Là encore, il a été trahi par son flair : trois mois plus tard, Washington possède le pire bilan de la ligue avec seulement 6 victoires pour 35 défaites…

Si l’occasion de quitter le navire, qui coule toujours plus avec 10 défaites d’affilée, se présentait à nouveau, Kyle Kuzma aurait-il la même attitude, la même certitude que l’an dernier ?

« On verra comment les choses se passent. Je ne sais pas », répond-il dans un premier temps. « Je trouve que, la saison dernière, c’était le bon moment pour rester après avoir prolongé. C’était surtout une question de timing. On n’a pas parlé de ça, ni de la deadline, ni d’un transfert. C’est vraiment la première fois que j’en parle. »

Plombé par les blessures, il n’a connu que deux fois la victoire…

En indiquant que sa décision de la saison passée reste limitée à l’année dernière, on peut imaginer que l’intérieur des Wizards ne serait pas contre trouver une porte de sortie.

Il lui reste seulement deux années de contrat et 40 millions de dollars à toucher. Nul doute que certaines équipes seront intéressées, même si ses performances cette saison sont très moyennes, notamment à cause des blessures.

« Il était dans le rythme au début et s’est blessé contre Atlanta », se souvient son coach Brian Keefe. « Ensuite, il est bien revenu et s’est encore blessé, manquant quasiment un mois. Quand il joue, il est efficace, fait ce qu’on lui demande. Les blessures ont ruiné son rythme. »

Le champion NBA 2020 avec les Lakers ne tourne en effet qu’à 14.4 points de moyenne, sa pire saison depuis qu’il est à Washington, à seulement 25% de réussite à 3-pts après 24 matches disputés (dont 22 défaites…).

« C’est toujours compliqué. C’est la première fois de ma carrière que je suis blessé ainsi. C’est frustrant mais je dois passer outre. Je suis là, je joue les matches les uns après les autres et j’essaie de rester dans l’instant », conclut-il.

Kyle Kuzma Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 77 31 45.0 36.6 70.7 1.1 5.1 6.3 1.8 2.1 0.6 1.8 0.4 16.1 2018-19 LAL 70 33 45.6 30.3 75.2 0.9 4.6 5.5 2.5 2.4 0.6 1.9 0.4 18.7 2019-20 LAL 61 25 43.6 31.6 73.5 0.9 3.6 4.5 1.3 2.1 0.5 1.5 0.4 12.8 2020-21 LAL 68 29 44.3 36.1 69.1 1.6 4.5 6.1 1.9 1.8 0.5 1.7 0.6 12.9 2021-22 WAS 66 33 45.2 34.1 71.2 1.1 7.4 8.5 3.5 1.9 0.6 2.6 0.9 17.1 2022-23 WAS 64 35 44.8 33.3 73.0 0.9 6.4 7.2 3.7 2.3 0.6 3.0 0.5 21.2 2023-24 WAS 70 33 46.3 33.6 77.5 0.9 5.7 6.6 4.2 2.2 0.5 2.7 0.7 22.2 2024-25 WAS 23 27 43.6 26.5 56.9 0.7 4.5 5.2 2.5 1.7 0.7 2.3 0.2 14.4 Total 498 31 45.0 33.4 72.6 1.0 5.3 6.3 2.7 2.1 0.6 2.2 0.5 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.