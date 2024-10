Kyle Kuzma ne regrette pas d’avoir tourné le dos aux Mavs

« Je crois que ça va dans la bonne direction. » Kyle Kuzma semble très sérieux lorsqu’il évoque, auprès de The Athletic, la trajectoire des Wizards. Une équipe de Washington qui n’a plus connu les playoffs depuis 2021 et de bilan positif depuis 2018.

Et qui vient surtout de signer le pire bilan de son histoire la saison passée avec 15 victoires pour 67 défaites. « Je suis optimiste parce que je sais où nous en sommes en tant que groupe. Les dirigeants ont dit ce qu’il y avait de mieux en parlant de l’année 0 d’une reconstruction », contextualise l’ailier-fort.

Sans doute motivé par les arrivées estivales de Jonas Valanciunas, Saddiq Bey, Malcolm Brogdon ou évidemment Alexandre Sarr, le joueur de 29 ans dit percevoir une « vision » de l’avenir possible des Wizards, « peu importe le bilan » de ces derniers.

Et s’ils commençaient à gagner ?

Rester patient dans ce contexte, est-ce compliqué ? « Non, parce que j’ai l’impression de suivre ma propre ligne et de ne pas vraiment écouter ce que disent les autres », lâche-t-il, en ajoutant : « Certains diront : ‘Tu devrais jouer dans une équipe qui gagne. Il faut que tu sortes de là.’ Je ne le crois pas, parce que les gens ne savent pas ce que je peux faire. Et si on commence à gagner ici ? Ce sera une toute autre histoire. »

La meilleure illustration de cette philosophie remonte à la dernière « trade deadline ». Alors que les Mavs le réclamaient, Kyle Kuzma leur avait tourné le dos au prétexte d’une impression que leurs « agendas n’étaient pas alignés ». Sous-entendant que les Texans n’avaient pas les moyens de se mêler à la course au titre.

Les mois qui suivront ne vont pas lui donner raison. Dallas a activé un plan B en récupérant son coéquipier Daniel Gafford, puis en montant un autre échange avec les Hornets pour P.J. Washington. Luka Doncic et sa bande arrivaient lancés en playoffs, puis éliminaient les Clippers, le Thunder et les Wolves pour atteindre la finale.

« L’ajout d’un autre pivot pour jouer de longues minutes, Daniel Gafford, et d’un autre ailier les a vraiment aidés à franchir un cap. C’était donc intéressant, car je ne pense pas que quiconque pensait qu’il s’agissait d’une équipe candidate au milieu de la saison », recadre le champion NBA 2020 avec les Lakers.

Un effectif plus dense

Certes, mais les ambitions des Mavs étaient et sont dans tous les cas plus élevées que celles des Wizards. Cette année encore, Dallas visera le sommet de l’Ouest, tandis que Washington tentera d’échapper au fond de l’Est. Des regrets alors ?

« Absolument pas. Si les Mavericks sont devenus ce qu’ils étaient, c’est en grande partie parce qu’ils se sont dotés d’un pivot et d’un ailier supplémentaires. Si j’étais allé là-bas, cela ne se serait pas produit, l’arrivée de deux joueurs d’impact. Et quand on regarde qui a gagné le titre, ce n’était pas une équipe avec (seulement) trois ou quatre joueurs », note Kyle Kuzma.

Selon ce dernier, les Celtics ont pu s’appuyer sur un groupe de « six ou sept très bons joueurs – Jaylen Brown, Jayson Tatum, Derrick White, Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, Al Horford – » pour l’emporter.

Difficile de refaire l’histoire, mais il sera intéressant de voir si son positionnement évolue dans les mois à venir, car il n’est pas rare que son nom revienne dans les rumeurs. « Tout le monde en NBA peut être échangé, à l’exception de (Victor Wembanyama). Et je jouerai toujours au basket si je suis échangé, alors pourquoi penserais-je à autre chose qu’à essayer de mettre le ballon dans le panier ? »

Kyle Kuzma Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 77 31 45.0 36.6 70.7 1.1 5.1 6.3 1.8 2.1 0.6 1.8 0.4 16.1 2018-19 LAL 70 33 45.6 30.3 75.2 0.9 4.6 5.5 2.5 2.4 0.6 1.9 0.4 18.7 2019-20 LAL 61 25 43.6 31.6 73.5 0.9 3.6 4.5 1.3 2.1 0.5 1.5 0.4 12.8 2020-21 LAL 68 29 44.3 36.1 69.1 1.6 4.5 6.1 1.9 1.8 0.5 1.7 0.6 12.9 2021-22 WAS 66 33 45.2 34.1 71.2 1.1 7.4 8.5 3.5 1.9 0.6 2.6 0.9 17.1 2022-23 WAS 64 35 44.8 33.3 73.0 0.9 6.4 7.2 3.7 2.3 0.6 3.0 0.5 21.2 2023-24 WAS 70 33 46.3 33.6 77.5 0.9 5.7 6.6 4.2 2.2 0.5 2.7 0.7 22.2 Total 476 31 45.1 33.7 73.3 1.0 5.4 6.4 2.7 2.1 0.6 2.2 0.6 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.