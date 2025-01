Le MVP de la nuit | Giannis Antetokounmpo trop puissant face aux Sixers

Gérer Giannis Antetokounmpo n’est déjà pas une chose facile, mais quand on se présente avec l’équipe B, voire C, ça devient carrément mission impossible. Et les Sixers en ont logiquement fait l’expérience cette nuit.

Car même si c’est Damian Lillard qui a fait la différence dans le quatrième quart-temps, le « Greek Freak » a martyrisé les défenseurs intérieurs de Philadelphie tout le match. Poste bas mais également poste haut, où il est de plus en plus à l’aise, il a attaqué aux bons moments pour compiler 34 points à 13/17 au tir, 15 rebonds et 6 passes.

C’est la quatrième victoire de suite de Milwaukee, désormais bien installé dans le Top 4 de la conférence Est avec 24 succès pour 17 défaites. Depuis leur début de campagne catastrophique (2-8), la troupe de Doc Rivers a donc remporté 22 de ses 31 matchs suivants. Cahin-caha, seuls Oklahoma City (25-5) et Cleveland (23-6) ont fait mieux !

Le « Greek Freak » (presque) satisfait

« Vraiment ? » réagit Giannis Antetokounmpo sur cette stat. « Je suis heureux. On joue très bien collectivement, on se bat en défense, on joue avec le bon rythme. Il y a eu des moments, peut-être une ou deux fois ces dernières semaines, où on n’était pas nous-mêmes mais, globalement, on se bat chaque match et on progresse. »

Certes, on peut dire que les Bucks ont eu un calendrier clément ces derniers temps, et qu’à part leur victoire en finale de la NBA Cup face au Thunder, il leur manque des victoires références. Mais il faut gagner ces matchs.

« Les gars jouent très bien et mettent leurs tirs, ils jouent de la bonne façon, ils font l’extra-passe, ils s’aident défensivement » conclut le « Greek Freak ». « Donc je suis heureux de notre situation actuelle même si on doit continuer de progresser. On doit continuer de progresser chaque jour. On joue bien… mais ce n’est pas suffisant. »