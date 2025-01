Les Bulls cherchent à échanger Patrick Williams

Les saisons passent et Patrick Williams ne progresse pas à Chicago. Après quatre premières campagnes frustrantes et décevantes pour un 4e choix de Draft, l’ailier/ailier fort avait pourtant été prolongé par les Bulls.

Sauf que quelques mois plus tard, les flashs sont encore trop rares pour l’ancien de Florida State, qui n’a dépassé les 15 points qu’à trois reprises cette saison, et le Chicago Sun-Times assure qu’Arturas Karnisovas, le patron sportif du club de l’Illinois, cherche à échanger son joueur en amont de la « trade deadline » du 6 février.

Un autre joueur transférable aux Bulls ?

Récemment, même le très prudent Billy Donovan avait admis que l’équipe attendait davantage de Patrick Williams à chaque match, et les Bulls lui reprochent ainsi de ne pas parvenir à appliquer ce que met en place le staff.

Avec ses 9.3 points de moyenne à 38% de réussite dont 36% de loin, plus 3.8 rebonds et 2.2 passes décisives de moyenne en 27 minutes sur le parquet, le poste 3/4 n’apporte pas suffisamment et les Bulls, après avoir pourtant été très patients avec lui, pourraient donc chercher à s’en séparer s’ils trouvent une contrepartie intéressante.

Ils l’avaient pourtant prolongé l’été dernier, pour 90 millions de dollars sur cinq ans, en espérant que le départ de DeMar DeRozan lui offrirait les responsabilités nécessaires pour enfin passer le cap attendu. Force est de constater que ce n’est pas le cas à la mi-saison, alors que d’autres dossiers (Zach LaVine ? Nikola Vucevic ?) pourraient aussi revenir sur le dossier d’Arturas Karnisovas à l’approche de la date-butoir pour les transferts.

Patrick Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHI 71 28 48.3 39.1 72.8 0.9 3.7 4.6 1.4 1.8 0.9 1.4 0.6 9.2 2021-22 CHI 17 25 52.9 51.7 73.2 1.0 3.1 4.1 0.9 1.6 0.5 0.9 0.5 9.0 2022-23 CHI 82 28 46.4 41.5 85.7 1.0 3.0 4.0 1.2 1.8 0.9 1.2 0.9 10.2 2023-24 CHI 43 27 44.3 39.9 78.8 1.1 2.8 3.9 1.5 2.0 0.9 1.3 0.8 10.0 2024-25 CHI 32 27 37.7 36.2 83.7 0.7 3.2 3.8 2.2 1.4 0.8 1.4 0.7 9.2 Total 245 28 45.6 40.1 78.7 0.9 3.2 4.1 1.4 1.8 0.9 1.3 0.7 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.