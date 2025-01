Solides vainqueurs de Philadelphie, les Pacers sont prêts pour Paris !

Les Pacers sont prêts pour leur escapade parisienne ! Avant de traverser l’Atlantique, les hommes de Rick Carlisle ont fait le plein de confiance en s’en remettant à leur collectif pour disposer des Sixers dans un match pas si simple que ça, malgré de nombreux blessés de taille côté Philly.

L’équation a d’ailleurs été bien plus compliquée que prévu, les hommes de Nick Nurse ayant fait mieux que résister, collant aux basques des locaux jusqu’à la mi-temps malgré de bons relais du trio Sheppard-Nembhard-Nesmith pour accompagner Tyrese Haliburton et Pascal Siakam. L’écart a ainsi grimpé jusqu’à +11 (56-45), jusqu’au réveil de Tyrese Maxey (28 points), auteur d’un 3-points et de trois lancer-francs, et au 11-2 passé par les Sixers avant la pause, avec encore une fois Tyrese Maxey pour ramener les siens à -2 d’un dernier panier au buzzer de la pause (61-59).

Sur leur lancée, Tyrese Maxey, Ricky Council IV et Andre Drummond ont maintenu la pression au retour des vestiaires (61-66) jusqu’à ce que Myles Turner ne sonne la fin de la récré d’un dunk rageur. Tout s’est enchainé très vite ensuite, entre les deux 3-points de Myles Turner et le 2+1 de Ben Sheppard qui ont alimenté un 16-3 renversant (79-71). Le plus dur était presque fait, d’autant que les Pacers semblaient déchainés, à l’image des dunks de Jarace Walker, Pascal Siakam et Thomas Bryant pour finir le troisième acte (89-80).

Le tandem Siakam-Bryant a ensuite relégué Philadelphie à 16 longueurs (101-85), mais les Sixers ont su réagir pour rester dans le coup, presque jusqu’au bout. Il y a eu un 10-0 marqué par les 3-points de Ricky Council IV et Pete Nance pour revenir à -6. Le 3-points de Tyrese Maxey et le dunk de Ricky Council IV ont maintenu Philly dans le coup (106-100) avant de voir Indiana asséner un coup fatal pour arracher la victoire, avec un nouveau panier de Myles Turner et un 3-points de Ben Sheppard, le tout en l’espace de 45 secondes (112-100). Cette fois les Pacers peuvent jubiler avec un 15e succès à domicile cette saison qui leur permet de continuer à mettre la pression sur le Top 4 à l’Est (115-102).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une démonstration collective. Au-delà du fait que les Pacers ont retrouvé une vraie dynamique en 2025 avec un huitième succès (tous acquis par plus de dix points d’écart) en neuf matchs, celle-ci se mesure aussi sur ce match par le nombre de joueurs impliqués dans le collectif de Rick Carlisle, avec 8 joueurs à 8 points et plus, le tout sans que les scoreurs habituels Tyrese Haliburton ou Bennedict Mathurin (9 et 8 points) n’aient eu à s’employer. Tout le monde est impliqué et c’est forcément de bon augure pour la double confrontation à venir face aux Spurs à Paris.

– Indiana salue le retour d’Aaron Nesmith. De retour d’une belle entorse à la cheville, Aaron Nesmith a disputé son premier match à Indiana après avoir repris à Detroit lors du match précédent. Le public des Pacers a ainsi retrouvé toute sa fougue des deux côtés du parquet, pour une contribution globale à saluer en seulement 11 minutes de jeu : 12 points à 4/5 au tir et 2 rebonds. Le genre d’energizer qui va faire du bien au banc, comme ça a été le cas cette nuit avec ses homologues TJ McConnell et Thomas Bryant, sans oublier Ben Sheppard.

– Guerschon Yabusele touché au genou. L’infirmerie des Sixers affiche à nouveau complet puisqu’en plus de la paire George-Embiid, de nombreux éléments importants du groupe de Nick Nurse manquait à l’appel, que ce soit Kyle Lowry (hanche) ou les deux Martin, Caleb (hanche) et KJ (pied), sans oublier le Français Guerschon Yabusele. Absent pour la première fois de la saison, l’ancien Celtic était incertain et a finalement été jugé inapte, la faute à des douleurs au genou.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.